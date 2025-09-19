Подробно търсене

Медицинският университет в Плевен подписа меморандум с Националния диагностичен научноизследователски институт към БАБХ

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Ректорът на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров (вдясно) и изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции Снимка: Медицински университет - Плевен
Плевен,  
19.09.2025 12:58
 (БТА)

Медицинският университет в Плевен подписа меморандум за сътрудничество с Националния диагностичен научноизследователски институт „Проф. д-р Георги Павлов“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това съобщи Велина Дукова от пресцентъра на висшето училище.

Подписи под споразумението са сложили ректорът на университета проф. д-р Добромир Димитров и изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински. Меморандумът е за реализиране на съвместни дейности и създаване на условия за висше и професионално, интердисциплинарно образование в областта на ветеринарномедицинските науки.

Двете институции ще си сътрудничат в посока разработване на интердисциплинарни хибридни учебни програми в областта на ветеринарната и хуманната медицина, както и подготовка и обучение на млади учени, в т.ч. докторанти. Ще се провежда съвместно обучение в областта на телемедицината, участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти. Двете институции ще създават смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации, ще се организират дискусии, образователни и научни форуми, обучения и други, каза още Дукова. 

Академичният състав на университета и Научноизследователският институт ще участват при подготвянето на учебници, учебни помагала, научни разработки и проекти, свързани с обучението в интердисциплинарните образователни продукти, както и за популяризиране на възможностите за стажове и свободни работни места за младите учени.

Както БТА писа, от началото на академичната 2025/2026 година в Медицинския университет в Плевен започна обучение на студенти по ветеринарна медицина. В Пордим бе открита учебна база „Д-р Едуард Хаскел“ – част от новия факултет. 

/ТС/

