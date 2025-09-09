Медицинският университет в Плевен посрещна 600 студенти-първокурсници в началото на новата академична учебна година

Медицинският университет в Плевен посрещна 600 студенти-първокурсници в началото на новата академична 2025-2026 година. Тържеството се състоя в Летния театър на Ректората.

Днес празнуваме нов етап от вашия живот. Това не е просто началото на новата академична година, а началото на една от най-отговорните мисии в живота ви – да служите на хората. Вие не сте просто студенти, а сте бъдещето на медицината, фармацията, здравните грижи, общественото здраве, ветеринарната медицина. Вие сте новото поколение лидери, които ще променят света, каза в приветствието си към първокурсниците ректорът проф. д-р Добромир Димитров.

Той подчерта, че университетът в Плевен е институция на повече от 50 години, която гради традиции.

Днес ние се открояваме на картата на висшето образование у нас и в Европа с новаторския си профил. Ние сме пионерите, които въведоха роботизираната хирургия в България и в Югоизточна Европа, променяйки завинаги хирургичната практика и обучение, подчерта проф. Димитров. Той допълни, че университетът се отличава със стабилен интерес от кандидат-студентите, което се дължи на високата репутация и качеството на обучение, което се предлага в Плевен.

Поздрави към академичното ръководство и студентите отправиха още доц. Илиян Костов, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието и храните, председателят на Общинския съвет в Плевен доц. д-р Иван Малкодански, председателят на Студентски съвет Ангел Димитров и на Асоциацията на студентите медици в България – клон Плевен Анна Колева, както и първокурсникът, приет с най-висок бал в специалност „Медицина“ - Айлин Борисова, възпитаник на Математическа гимназия „Гео Милев“ в Плевен.

На финала на тържеството ректорът проф. д-р Димитров връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал студенти в отделните специалности. Първокурсниците положиха и академична клетва.

През тази учебна година Медицинският университет в Плевен бележи висок брой новоприети в специалност „Медицинска сестра“ – 114, както и първия випуск в хибридната специалност „Телемедицина“, която се реализира съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи. Започва и обучение по специалността „Ветеринарна медицина“ с прием от 40 студенти.

Сред гостите на тържеството по откриване на учебната година във висшето училище бяха народните представители Илиян Йончев, Валери Лачовски и Свилен Трифонов, представители на болници, институции, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, председателят на партия АБВ Румен Петков, управителят на НЗОК Петко Стефановски, почетният ректор акад. Григор Горчев и други.