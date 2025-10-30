Общинският съвет в Горна Оряховица ще определи минималните и максималните цени за таксиметровия превоз

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Горна Оряховица решава дали да бъдат подписани Записи на заповеди за близо 8,4 милиона лева в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), е записано в дневния ред на сесията. Сумата е във връзка с изпълнението на проект по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“.

Общинските съветници ще обсъдят и подписване на споразумение за посредничество и съвместна дейност между „Индустриален парк - Ряховец“ ЕАД и „ВТ ИМОТИ“ ЕООД.

На заседанието се очаква да бъдат определени минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Горна Оряховица за 2026 г. Предстои да бъде обсъдено и започването на процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от утвърдената областна транспортна схема от квотата на община Горна Оряховица по автобусна линия Велико Търново - Лясковец (околовръстно) - Горна Оряховица“.

Общинските съветници ще гласуват Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица. Те трябва да разгледат и представената бюджетната прогноза за периода 2026-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

На заседанието ще бъде представен Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица за 2024/2025 година.

Общинските съветници ще обсъдят предложение на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков за участие на Общината като кандидат по проектното предложение по процедура „Подкрепа за ученици с таланти“, приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Предстои разглеждане на промени в приходната и разходната част на бюджета, разчета за капиталови разходи и сметките за средства от Европейския съюз, капиталови трансфери, субсидии, дарения и разпореждане с имоти.