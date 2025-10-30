site.btaОбщинският съвет на Перущица ще разгледа предложение за актуализиране на списъка на капиталови разходи
Общинският съвет на Перущица ще разгледа предложение за актуализиране на списъка на капиталови разходи. Точката е част от дневния ред, публикуван на интернет страницата на администрацията.
Очаква се съветниците да обсъдят наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица, както и да приемат такава за управление на отпадъците.
Предложено е още да бъде направено частично изменение на общия устройствен план за разширение на устройствена жилищна зона с малкоетажно застрояване в местност ”Под пазлака".
/ТНП/
