Общинският съвет на Перущица ще разгледа предложение за актуализиране на списъка на капиталови разходи. Точката е част от дневния ред, публикуван на интернет страницата на администрацията.

Очаква се съветниците да обсъдят наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица, както и да приемат такава за управление на отпадъците.

Предложено е още да бъде направено частично изменение на общия устройствен план за разширение на устройствена жилищна зона с малкоетажно застрояване в местност ”Под пазлака".