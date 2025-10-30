Общинските съветници в Златарица ще гласуват свой Етичен кодекс

Общинският съвет в Златарица ще гласува свой Етичен кодекс на днешното си редовно заседание, чийто дневен ред е публикуван на официалния сайт на Общината. Това е продиктувано от публикувани изменения и допълнения на Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи уреждане на принципите и правилата на поведение на общинските съветници.

Друга точка от дневния ред на заседанието е свързана с разглеждането на информация за дейността на социалните услуги на територията на община Златарица за 2025 г. Общинските съветници ще бъдат информирани и за актуализираното разпределение на промените по общинския бюджет за периода от 1 юли до 30 септември тази година.

На днешната сесия предстои приемане на проектобюджет за 2026 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2027-2028 г. на Община Златарица.

Общинският съвет ще обсъди и отдаване под наем на сграда в урбанизираната територия на златаришкото село Резач.