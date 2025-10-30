Финансово подпомагане на даровити деца и ученици и на двойки с репродуктивни проблеми ще обсъжда Общинският съвет в Димитровград. Това са две от докладните, които са залегнали в проекта за дневен ред за днешното му редовно заседание. Материалите за сесията са качени на сайта на институцията и предвиждат разглеждането на общо 18 точки.

Предлага се връчването на две стипендии "Димитровградско дарование" и още 154 индивидуални парични стимула. Общата предвидена сума за подпомагане е 46 612 лева. Комисията към Общинския фонд "Ин витро" пък е одобрила шест кандидатури за финансиране на двойки за асистирана репродукция, като заложените средства са 18 000 лева.

Предлага се за подпомагането на изпълнението на проекта "За по-чист въздух в Димитровград", който е на стойност малко над 16 млн. лева, да бъде поискан кредит от фонд "Флаг". Максималният размер на заема ще бъде до 2,2 млн. лева.

Съветниците ще дебатират още по отчета за работата на Общинския съвет за първото шестмесечие на годината, както и за изпълнението на взетите от него решения. Според текста на първата докладна по внесените 113 докладни са взети 139 решения, като една е било отхвърлено.

Кметът Иво Димов предлага коригираните последно през 2022 година цени за таксиметров превоз на територията на общината да се запазят в същия размер и през следващата година. Ако това се приеме, шофьорите ще возят за минимум 0,95лв./км. /0,49 €/ и максимум 1,40 лв. /0,72 €/ през деня, и минимум 1,05 лв./км. /0,54 €/ и максимум 1,50 лв./км. /0,77 €/ нощем.