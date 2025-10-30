Общинските съветници в Разлог ще разгледат доклад за промяна на бюджета и списъка с капиталовите разходи за 2025 година

Повече от 40 точки ще разгледат общинските съветници в Разлог на днешно заседание, което ще се състои от 14:00 часа в заседателната зала на съвета. В дневния ред на заседанието, публикуван на официалната страница на общинския съвет, е посочено, че ще бъде открита процедура за избор на съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд – Благоевград, като ще се разгледат доклади във връзка с провеждане на заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД.

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани доклади за допускане изработване на подробни устройствени планове – план за застрояване за имоти в местности в землището на селата Баня и Бачево, както и на град Разлог. Дневният ред предвижда и одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на общината за поземлени имоти в местността „Рудината“ на село Баня, както и допускане изработването на ПУП на трасе за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в местността Рудина в землището на Баня.

На заседанието ще бъде разгледан и доклад относно допускане изработване на ПУП – план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект – Мотел“ в землището на село Годлево.

Общинските съветници в Разлог ще разгледат и годишния отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2024 г., както и доклад за промяна на бюджета и списъка с капиталовите разходи за 2025 г. Ще бъдат разгледани и доклади за отпускане на еднократна помощ на социално слаби граждани. Предстои да бъде приета и наредба за управлението на общинските пътища на територията на общината.