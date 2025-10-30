Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Срещата на Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пусан приключи след час и 40 минути разговори

Божидар Захариев
Срещата на Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пусан приключи след час и 40 минути разговори
Срещата на Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пусан приключи след час и 40 минути разговори
Доналд Тръмп и Си Цзинпин в южнокорейския град Пусан, 30 октомври 2025 г. - снимка: AP/Mark Schiefelbein
Пусан,  
30.10.2025 06:24
 (БТА)

Срещата на китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп в южнокорейския град Пусан приключи, предаде днес Китайската централна телевизия.

Разговорът на двамата лидери продължи час и 40 минути.

Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес.

Ройтерс предаде, че Тръмп е излетял от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново.

Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че днешната им среща ще бъде "много успешна".

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.

Си Цзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Цзинпин.

След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.

Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.

/БЗ/

Свързани новини

30.10.2025 03:43

Си Цзинпин пристигна в Южна Корея

Китайският президент Си Цзинпин отпътува от Пекин за Южна Корея, за да вземе участие в лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.Малко по-късно бе съобщено, че китайският лидер вече е пристигнал в южнокорейския град Пусан.
29.10.2025 12:32

Тръмп очаква срещата му със Си Цзинпин да премине добре и да продължи до четири часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин утре вероятно ще продължи три до четири часа и че той очаква преговорите да преминат добре, предаде Ройтерс. Срещата между Тръмп и Си се очаква да се фокусира
29.10.2025 10:39

Китай обяви официално, че лидерът му Си Цзинпин ще се срещне с Тръмп утре в Южна Корея

Китайският лидер Си Цзинпин ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в южнокорейския град Пусан утре, съобщи Министерството на външните работи на Китай, цитирано от Ройтерс.
29.10.2025 05:46

Тръмп кацна в Южна Корея за търговски преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:38 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация