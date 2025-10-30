Срещата на Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пусан приключи след час и 40 минути разговори

Срещата на китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп в южнокорейския град Пусан приключи, предаде днес Китайската централна телевизия.

Разговорът на двамата лидери продължи час и 40 минути.

Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес.

Ройтерс предаде, че Тръмп е излетял от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново.

Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че днешната им среща ще бъде "много успешна".

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.

Си Цзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Цзинпин.

След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.

Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.