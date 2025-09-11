ВНА: Виетнам и Румъния засилват традиционното си приятелство и многостранното сътрудничество

В рамките на официалното си посещение в Румъния заместник-председателят на Народното събрание на Виетнам Нгуен Хак Дин проведе среща с председателя на румънския Сенат Мирча Абрудян, заместник-председателя на Камарата на депутатите Наталия Елена Интотеро и с парламентарната група за румънско-виетнамско приятелство, предаде виетнамската новинарска агенция ВНА.

По време на срещата си с Абрудян Дин изрази удоволствието си от първото си посещение в красивата и гостоприемна Румъния. Той поздрави страната за социално-икономическите постижения и за усилията в европейската интеграция.

На свой ред Абрудян потвърди, че парламентът на Румъния винаги подкрепя засилването на двустранното сътрудничество, особено в сферата на търговията и инвестициите, както и засилването на връзките между Виетнам и Европейския съюз. Той предложи двете страни да обсъдят мерки за разширяване на сътрудничеството в сферите на образованието и обучението, отбранителната индустрия и туризма, включително и скорошно откриване на пряка въздушна линия. Абрудян изрази желанието си да посети Виетнам по покана на председателя на виетнамския парламент Тран Тхан Ман.

По време на разговорите си със заместник-председателя на Камарата на депутатите Интотеро Дин подчерта, че Виетнам отдава голямо значение на отношенията си с традиционните си приятели в Централна и Източна Европа, включително с Румъния. Интотеро поздрави Виетнам за скорошното успешното отбелязване на националния му празник, приветства премахването на визите във Виетнам за румънски граждани и отбеляза увеличаващия се брой на румънски туристи във Виетнам.

Дин благодари на Румъния за ценната ѝ подкрепа за Виетнам в борбите за независимост и обединение, както и за сегашното му развитие. Той припомни дарението на 300 000 дози ваксина срещу КОВИД-19 от страна на Румъния и ролята ѝ в насърчаването на подписването на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам по време на председателството ѝ на Съвета на ЕС през 2019 г.

Двете страни се съгласиха, че традиционното им приятелство и многостранното сътрудничество са се развили силно чрез редовен обмен на високо равнище. Те подчертаха, че през 2025 г. се отбелязва 75-ата годишнина на дипломатическите отношения с редица празнични дейности и обещаха да издигнат двустранните отношения на ново ниво.

И двете страни подчертаха ефективната взаимна подкрепа на международни форуми като ООН, АСЕАН-ЕС и междупарламентарните механизми, като Виетнам потвърди готовността си да служи като мост между Румъния и АСЕАН.

По отношение на търговията и инвестициите, Дин отбеляза, че двустранният оборот е нараснал с около 20% годишно, въпреки че остава под потенциала си.

Румъния също така се стреми към по-голям достъп на своите селскостопански продукти, по-специално птици, до виетнамския пазар и предложи скорошно подписване на споразумение за освобождаване от визи за притежателите на дипломатически и официални паспорти.

Двете страни потвърдиха подкрепата си за мирното уреждане на териториалните спорове в съответствие с международното право. Те също така се споразумяха да насърчават сътрудничеството в областта на образованието, припомняйки, че Румъния е обучила близо 4000 виетнамски експерти и предоставя стипендии. Приоритет в бъдещото сътрудничество ще се постави върху висококачествените човешки ресурси в областта на информационните технологии, изкуствения интелект, петрола и газа и фармацевтиката.

По този повод Дин изрази благодарност и призова председателите на парламента на Румъния да продължат да подкрепят виетнамската общност в страната, като ѝ помагат да се установи, да се интегрира в местното общество и да служи като важен мост за приятелството и многостранното сътрудничество между двете нации.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)