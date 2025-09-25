Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам ще посети Северна Корея следващия месец, първата визита от 20 години насам

Подробно търсене

Светослав Танчев
Виетнамка с дете на скутер плаща за закупената храна от улични търговци в град Хошимин във Виетнам. Снимка: AP/Jae C. Hong
Ханой,  
25.09.2025 09:53
 (БТА)

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам ще посети Северна Корея следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители на Виетнам.

Агенцията отбелязва, че това ще бъде първото посещение от близо 20 години насам на виетнамски лидер в тази до голяма степен изолирана държава.

Виетнам и Северна Корея поддържат тесни дипломатически отношения, но понастоящем нямат търговски връзки, отбелязва виетнамското посолство в Пхенян.

Предстоящата визита, чиято подготовка все още е в ход, не е обявена официално от нито една от двете страни.

Министерството на външните работи на Виетнам и посолството на Северна Корея в Ханой не са отговорили още на искането на Ройтерс за коментар.

/СХТ/

Свързани новини

24.09.2025 14:40

ВНА: Президентът на Виетнам се срещна в Ню Йорк с премиерите на България и Португалия

Президентът на Виетнам Лъонг Къонг проведе срещи с българския премиер Росен Желязков и португалския президент Марсело Ребело де Соуза, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).
23.09.2025 21:25

ВНА: Виетнам и Великобритания задълбочават сътрудничеството си във финансите

Заместник-министърът на финансите на Виетнам Ле Тан Кан проведе вчера работна среща с главния изпълнителен директор на британската експортно-кредитна агенция (UKEF) Тим Рийд в Ханой, на която бе обсъдено сътрудничеството в областта на финансите и експортните кредити - основен стълб в търговските и инвестиционни отношения между двете страни, предаде виетнамската новинарска агенция (ВНА).
03.09.2025 22:07

ВНА: Нови регулации във Виетнам целят да предотвратят финансирането на дейности, които застрашават националната сигурност на страната

Виетнамският премиер Фам Мин Чин издаде решение за установяване на нови разпоредби за междуведомствена координация за предотвратяване и борба с финансирането на дейности, които застрашават националната сигурност на Виетнам или са свързани с тероризъм, съобщи виетнамската новинарска агенция (ВНА).
02.09.2025 17:36

ВНА: Виетнам и Лаос ще засилят сътрудничеството си в ООН

Постоянният представител на Лаос в ООН Тонгфан Саванфет оцени високо тясното и надеждно сътрудничество между Виентян и Ханой, като изрази надежда за още по-силно и ефективно сътрудничество в бъдеще, предаде виетнамската новинарска агенция (ВНА).
02.09.2025 13:41

Бавният влак от Северна Корея: Как Ким Чен-ун пътува до Китай

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тръгна от Пхенян снощи, прекоси границата с Китай рано тази сутрин и днес пристигна на централната гара в Пекин, за да присъства на военен парад утре и на честването на официалната капитулация на Япония във Втората
02.09.2025 06:41

Виетнам отбеляза деня на независимостта си с голям военен парад

Виетнам днес отбеляза 80-годишнината от обявяването на независимостта си от колониалното управление с най-големия военен парад от десетилетия, с безпрецедентни парични помощи и с освобождаване на близо 14 000 затворници, предаде Ройтерс.

