Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам ще посети Северна Корея следващия месец, първата визита от 20 години насам

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам ще посети Северна Корея следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители на Виетнам.

Агенцията отбелязва, че това ще бъде първото посещение от близо 20 години насам на виетнамски лидер в тази до голяма степен изолирана държава.

Виетнам и Северна Корея поддържат тесни дипломатически отношения, но понастоящем нямат търговски връзки, отбелязва виетнамското посолство в Пхенян.

Предстоящата визита, чиято подготовка все още е в ход, не е обявена официално от нито една от двете страни.

Министерството на външните работи на Виетнам и посолството на Северна Корея в Ханой не са отговорили още на искането на Ройтерс за коментар.