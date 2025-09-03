ВНА: Нови регулации във Виетнам целят да предотвратят финансирането на дейности, които застрашават националната сигурност на страната

site.btaВНА: Нови регулации във Виетнам целят да предотвратят финансирането на дейности, които застрашават националната сигурност на страната
Виетнамският премиер Фам Мин Чин издаде решение за установяване на нови разпоредби за междуведомствена координация за предотвратяване и борба с финансирането на дейности, които застрашават националната сигурност на Виетнам или са свързани с тероризъм, съобщи виетнамската новинарска агенция (ВНА).
Решението, което ще влезе в сила на 15 октомври, очертава принципите, целите, формите, обхвата и отговорностите за координацията при предотвратяване на дейности на организации и лица в чужбина за прехвърляне на средства и активи към дейности, които могат да навредят на националната сигурност.
Разпоредбите целят да осигурят единно и бързо ръководство, както и засилена отговорност на министерствата и държавните агенции. Методите за координация включват писмени документи, имейли, телефонни разговори, срещи, съвместни проверки и други механизми.
Според решението трябва да има обмен на разузнавателна информация, обществена комуникация, проверка и разследване, забавяне на трансакции и замразяване на активи, както и конфискуване на средства, за които има съмнение, че са свързани с тероризъм. Решението поставя акцент и върху международното сътрудничество.
Министерството на обществената сигурност и Министерството на националната отбрана ще предоставят на съответните агенции своевременна разузнавателна информация за заподозрени чуждестранни лица или групи, финансиращи тероризъм или заплашващи националната сигурност. Това включва годишни доклади и обновяване на информацията на конкретни случаи при поискване.
При поискване тези агенции за сигурност трябва да предоставят необходимите документи в рамките на 10 дни. Агенциите трябва също така да докладват за слаби места във финансовия надзор и да препоръчват реформи. Ако държавни служители също така получат средства, които се окажат съмнителни, тяхната информация трябва да бъде споделена публично.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)
