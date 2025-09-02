Подробно търсене

Виетнам отбеляза деня на независимостта си с голям военен парад

Владимир Арангелов
Виетнамци наблюдават парада в Ханой по случай 80-годишнината от обявяването на независимостта на страната, 2 септември 2025 година. Снимка: Luong Thai Linh чрез AP
Ханой,  
02.09.2025 06:41
 (БТА)

Виетнам днес отбеляза 80-годишнината от обявяването на независимостта си от колониалното управление с най-големия военен парад от десетилетия, с безпрецедентни парични помощи и с освобождаване на близо 14 000 затворници, предаде Ройтерс.

Десетки хиляди хора се събраха по улиците на столицата Ханой, повечето от които носеха червени ризи и държаха виетнамски знамена, в силна проява на национализъм в комунистическата страна.

Бе демонстрирано най-модерното военно оборудване на Виетнам, включително широка гама от танкове, ракети, хеликоптери и изтребители. Хиляди виетнамски войници и военнослужещи от Китай, Русия и други страни маршируваха в парада.

„Ние сме непоколебими в ангажимента си да защитаваме независимостта, свободата, суверенитета и териториалната цялост на нашата родина, до всеки свещен сантиметър земя“, заяви лидерът на комунистическата партия на Виетнам То Лам в реч при откриването на парада.

„Тази решимост се основава на обединената сила на нашата нация - политическа, икономическа, културна, научна, технологична, военна, дипломатическа и преди всичко на волята на нашия народ“, добави той.

Национални лидери и чуждестранни високопоставени представители наблюдаваха военния парад на площад „Ба Дин“, където на 2 септември 1945 г. лидерът на революцията Хошимин прави историческото обявление на независимостта на Виетнам.

Речта му бележи основаването на независим Виетнам след почти век френско колониално управление и кратка японска окупация по време на Втората световна война, но французите не признават новата държава и водят десетгодишна война, която приключва с тяхното поражение през 1954 година.

Улиците в центъра на Ханой бяха блокирани в продължение на три работни дни за репетициите и парада.

Като част от празненствата по повод годишнината, Виетнам обяви миналата седмица, че ще раздаде по 100 000 донга (3,80 щатски долара) на всеки от 100-те си милиона граждани, в рамките на безпрецедентен пакет, който може да струва на страната до 380 милиона долара.

Президентът Луонг Куонг обяви миналата седмица и мащабна амнистия за 13 920 затворници, които ще бъдат освободени преди изтичането на наказанията им, включително 66 чужденци.

/ВА/

В допълнение

Към 06:54 на 02.09.2025 Новините от днес

