ВНА: Виетнамският премиер ръководи подготовката за приближаващия се тайфун „Каджики“

Премиерът на Виетнам Фам Мин Чин проведе снощи в централната провинция Нгеан конференция за координиране на подготовката за последиците от предстоящия тайфун „Каджики“ – петата буря, която ще връхлети страната от изток за тази година, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Премиерът предупреди, че тайфунът може да доведе до проливни дъждове, внезапни наводнения и свлачища, което създава опасност за планинските райони, низините и крайбрежието.

Той призова към решителни действия, призовавайки министерствата, агенциите и местните власти навреме да се подготвят и да следят внимателно траекторията на бурята преди да достигне сушата. Той призова и към мобилизиране на сили и ресурси, призовавайки към разработването на подробни планове за евакуация и да се отделя първостепенно внимание на безопасността на хората, като освен това се защитава имуществото им и се осигури бърза и ефективна реакция.

Премиерът посочи спешните мерки, включително евакуирането в безопасност на жителите на регионите, пострадали от наводнения, свлачища и приливни вълни. На властите е заръчано да осигурят сигурността на корабите, насочвайки намиращите се в зони с повишен риск на сигурно място.

На министерствата, ведомствата и местните власти е препоръчано строго да следват указанията на Секретариата на Централния партиен комитет и указите на премиера.

Те трябва да предприемат навременни мерки за защита на производството, активно да разполагат сили и оборудване, да са готови за спасителни операции в случай на инциденти. Премиерът допълни, че провинциите трябва да създадат командни пунктове по цялото крайбрежие и да обявят състояние на повишена готовност за реагиране.

Веднага след срещата премиерът се отправи към района Киало на провинция Нгеан, за да инспектира лично защитата от урагани.

