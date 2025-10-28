Запазване на цените за таксиметровите превози и определяне на място за паметник на Христо Ботев в Добрич бяха сред решенията на Общинския съвет

Общинските съветници в Добрич решиха да бъде изграден паметник на Христо Ботев в началото на градски парк „Св. Георги“ на свое редовно заседание. "Христо Ботев остава в историята като революционер, гениален поет, автор на най-силните, емоционално наситени и художествено въздействащи стихотворения в българската литература", каза при представянето на предложението си общинският съветник Златина Монева.

Запазване на минималните и максималните цени на такисметрови превоз одобриха също съветниците. Те ще останат както са били през 2024 година - минималната цена за километър пробег в дневна тарифа да остане 1,10 лева и при нощната тарифа да е 1,20 лева. Няма промяна и при максималната ставка, като за дневна тарифа тя е 1,60 лева, а за нощна – 1,70 лева. Цените на таксиметровите услуги към момента в Добрич са при дневна тарифа 1,39 лева, а за нощна тарифа са 1,59 лева на километър пробег.

На заседанието бе дадено и съгласие Диагностично-консултативен център - II да започне процедура за закупуване на рентгенова апаратура на обща стойност до 1,554 млн. лева с ДДС.

Общинските съветници приеха и актуализация на Програмата за капиталови разходи. Също така те дадоха разрешение за откриването на процедура по принудително отчуждаване на два частни имота, необходими за разширение на гробищен парк – Добрич. Имотите са избрани заради граничността им с общински терени, предвидени за същия проект, като всеки от тях е по 500 кв. метра. Пазарната им стойност е 2000 лева.

Общински съвет - Добрич прие предложението на Консултативната комисия и одобри писателят Галин Никифоров да бъде носител на Националната литературна награда "Йордан Йовков". Тя ще му бъде връчена на официална церемония. За принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство е удостоен проф. д.н. Иван Станков.

В началото на заседанието кметът на Добрич Йордан Йорданов съобщи, че Общината ще отпусне парични премии от по 5000 евро на волейболистите Илия Петков и Дамян Колев. Бяха наградени и Тулчан Мехмед и карате клуб "Самурай" за спортист и отбор на месец септември.

Общинските съветници разгледаха и други предложения за промяна на Подробни устройствени планове на територията на община Добрич, както и за частично изменение на Общия устройствен план на общината.