Ердоган откри нов завод за производство на ново поколение танкове и бронирани машини

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган участва в откриването на военен завод за производство на най-ново поколение танкове и бронирани машини. На церемонията, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи, официално бяха представени и първите танкове „Алтай“ от най-ново поколение. При тестовете подобреният модел е изминал 35 хиляди километра, показал е висока издръжливост срещу мини и е произвел 3700 изстрела, с което е преминал успешно през изпитанията. Партньор на Турция в разработването на проекта е Катар.

В речта си Ердоган говори за развитието на производствения капацитет и отбранителната индустрия на Турция през последните 23 години и нивото, до което днес е достигнала страната, превръщайки се в незаобиколим фактор.

„Искам да ви върна 20-25 години назад. Можехме ли дори една карфица да произведем в страната ни? Карфица. Не говоря за оръжия. Не! Но сега трябва да сме благодарни, че съществува Турция, която може да произведе своите оръжия. В отбранителната ни индустрия не произвеждахме дори 20 на сто (от необходимото – бел. ред.), а сега достигнахме 80 на сто. Дронове… Къде ти? Имахме ли такива възможности? Нямахме. Но сега съществува Турция, която произвежда дронове, бойни дорнове, бронирани машини“, каза Ердоган.

Турският президент говори за необходимостта от модерна отбранителна инфраструктура в контекста на новата геополитическа реалност.

„В света, където живеем, постоянно се изправяме пред реалността, в която не е достатъчно да бъдеш прав. За да отстояваш правото си, трябва да бъдеш силен. Видяхме това в Босна през 1990 г. По-късно, в продължение на 14 години, го наблюдавахме в съседна Сирия. Последно видяхме геноцида в Газа, при който 70 хиляди невинни хора загубиха живота си“, каза той.

Ердоган представи плана, по който ще работи новият завод – всеки месец в него ще бъдат произвеждани по 8 танка „Алтай“ и 10 бронирани машини. Ще работят 1500 души и ще бъдат интегрирани роботизирани системи, сензорни технологии и симулатори.

„Целта, която си поставяме с танка „Алтай“, е да не зависим от никого за най-важните части при неговото производство. Както сега достигнахме до този етап, въпреки ембаргото над страната, и оттук нататък ще продължим успешно по този процес. Казвам го всеки път и днес ще го повторя отново: трудностите, които се появяват по пътя към постигането на целите ни, могат само да ни забавят. Могат да ни накарат за закъснеем малко, но в никакъв случай не могат да ни попречат да стигнем до нашия мащаб. Или ще намерим път, или ще проправим път, но в крайна сметка ще постигнем целите си. Вярвам, че този стратегически и изключително високо модерен завод ще ни доближи с още една крачка към тях“, каза турският президент и подчерта, че страната му е на 11 място в износа на военни технологии и има над 1400 проекта в отбранителната индустрия.