ВНА: Виетнам и Бразилия търсят по-силни двустранни и партийни отношения

Заместник-министърът на външните работи на Виетнам Нго Ле Ван прие Педро Оливейра, който е член на комисията по международни отношения на Комунистическата партия на Бразилия (КПБ) и генерален секретар на Асоциацията за приятелство между Бразилия и Виетнам, който е на посещение в Ханой, за да участва в честванията по случай 80-годишнината от Августовската революция и Националния празник на Виетнам, предава Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Заместник-министър Ван предаде поздрави от виетнамските партийни и държавни лидери на ръководството на КПБ, изразявайки благодарност за подкрепата на партията и народа на Бразилия за борбата на Виетнам за независимост и обединение, както и за настоящата кауза за обновление и изграждане на нацията.

Той подчерта, че участието на КПБ в официалните чествания е източник на подкрепа за Комунистическата партия и народа на Виетнам.

Заместник-министърът осведоми своя официален гост за стратегическите цели на Виетнам за периода 2030-2045 г., които включват усилия за рационализиране на държавната администрация, постигане на икономически растеж от 8% тази година и двуцифрен растеж през следващите години, като същевременно се гарантира устойчивото развитие на страната.

Той потвърди последователната външна политика на Виетнам, която се застъпва за принципите на независимост, самодостатъчност, и международни отношения, които се развиват на основата на многостранната дипломация и международни организации.

По въпроса за двустранните отношения Ван изрази удовлетворение от положителното развитие. Той призова за засилване на обмена на информация познания относно събитията по света, засилена координация на многостранни партийни форуми и действия за прилагането на новата рамка за стратегическо партньорство.

Той подчерта потенциални области на сътрудничество, включително наука и технологии, иновации, устойчиво развитие и реагиране на изменението на климата, като същевременно продължи усилията за започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Виетнам и МЕРКОСУР.

Оливейра подчерта значението на победата на Виетнам във войната за независимост през 1945 г. за националноосвободителните движения в Азия и Латинска Америка. Той каза, че е голяма чест за КПБ да се присъедини към виетнамската партия, държава и народ в честването на годишнината от този момент с такова историческо значение.

Той предаде поздрави от председателя на Комунистическата партия на Бразилия на генералния секретар То Лам и други изявени лидери на виетнамската партия и държава, като изрази признателност за напредъка в двустранните отношения, включително посещението на председателя на Комунистическата партия на Бразилия във Виетнам през ноември 2023 г.

Оливейра потвърди съгласието си с предложенията на Комунистическата партия на Виетнам и обеща, че КПБ и той самият ще продължат да работят за насърчаване на по-силни и по-съществени отношения между двете партии и държави.

Той също така изрази подкрепа и ангажимент за напредък в преговорите по споразумението за свободна търговия между Виетнам и Меркосур в бъдеще.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)