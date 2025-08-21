ВНА: Бреговата охрана на Виетнам и на Индонезия обменят опит и укрепват сътрудничеството си

Патрулен кораб 8001 на Бреговата охрана на Виетнам (БОВ) излезе днес от военно пристанище „Фоктханг“ в гр. Хошимин, започвайки работно посещение в Индонезия. Делегацията е оглавена от полк. Нгуен Чан Донг, заместник-командващия Трети окръг на БОВ, с цел провеждане на посещение, обмен и съвместни мероприятия н Бреговата охрана на Индонезия, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Посещението е практическо мероприятие, насрочено за честването на 80-ата годишнина на Августовската революция и Деня на независимостта на Виетнам, като цели и изпълнение на Меморандума за сътрудничество между бреговата охрана на двете държави от 2021 г.

Това е първото посещение на съд на БОВ в Индонезия за тази година, което демонстрира решимостта и добрата воля на двете страни за укрепването на сътрудничеството, развитието на традиционното приятелство, задълбочаването на взаимното развитие и доверие, като допринася за изграждането на мирен, безопасен и устойчив регион.

В последно време БОВ и Бреговата охрана на Индонезия осъществиха редица съвместни мероприятия като съвместни патрули в граничните морски райони, обмен на делегации на различни равнища, провеждане на двустранни конференции на ротационна основа, учения по издирване и спасяване, а също реагиране при инциденти в морето. Така през октомври 2024 г. индонезийският патрулен кораб „Пулау Дана 323“ посети провинция Бариа-Вунгтау за провеждане на обмен и приятелски мероприятия с личния състав на БОВ.

Съгласно програмата по време на пребиваването си в Индонезия делегацията на БОВ ще проведе посещение на вежливост на местните власти и Бреговата охрана на Индонезия, ще участва в двустранна конференция, ще проведе спортни състезания с участието на офицери и моряци от индонезийска страна, ще посети културни обекти в Джакарта, а също така ще осъществи съвместни тренировки в морето.

Очаква се настоящото работно посещение на кораб 8001 да помогне за повишаване на способността за съвместно реагиране при извънредни ситуации в морето и ще открие нови, по-практични и ефективни направления на сътрудничеството между Бреговата охрана на двете държави и в бъдеще.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)