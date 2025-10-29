След повече от месец и половина пауза Ювентус отново спечели, Рома се изравни на върха в Серия "А" с Наполи

Отборът с най-много титли в Серия "А" - Ювентус, отново спечели след повече от месец и половина.

"Старата госпожа" взе с 3:1 домакинството си на Удинезе от деветия кръг на италианския шампионат и за пръв път от двубоя с Интер (4:3) на 13 септември се поздрави с трите точки. Торинци стигнаха до успеха след два безответни гола през второто полувреме, а два от трите гола за домакините паднаха след дузпи.

Точно от 11-те метра бе открит резултатът в срещата. Това стана още в петата минута, когато точен за Ювентус бе Душан Влахович. Сърбинът прекъсна серия от шест мача за "бианконерите" без гол.

Домакините обаче не успяха да запазят аванса си, тъй като точно преди почивката Удинезе изравни. Това стана в първата минута на добавеното време, а точен бе Николо Дзаниоло.

Ювентус все пак си върна преднината в 67-мата минута, когато централният бранител Федерико Гати вкара с глава след центриране от корнер. В добавеното време на второто полувреме Кенан Йълдъз сложи точка на спора с гол от дузпа, която сам успя да си изработи.

С победата Ювентус събра 15 точки и се изкачи на шесто място, а Удинезе е на девета позиция с 12 пункта.

С 21 точки, колкото има и лидерът Наполи, пък вече е тимът на Рома, който взе с 2:1 домакинството си на Парма.

Всички голове в срещата паднаха след почивката. Марио Ермосо откри за "вълците" в 63-тата минута, а в 81-вата Артьом Довбик вкара втори гол за играчите на Джан Пиеро Гасперини.

Парма стигна до попадение пет минути след това чрез Алесандро Чикарти, но голът само направи загубата на гостите по-почетна.

В последния мач, който завърши до момента от кръга, Комо надигра с 3:1 Верона. Анастасиос Дувикас даде преднина на Комо след едва девет минути игра, но в средата на първото полувреме Суат Сердар изравни за Верона.

Щефан Пош даде нов аванс на домакините в 62-рата минута, а Мергим Войвода подпечата успеха на играчите на Сеск Фабрегас в продължението на мача с трети гол.

С победата Комо излезе на четвърто място с таблицата с 16 точки, докато Верона е на 17-а позиция с едва пет пункта.





Първенство на Италия по футбол, срещи от деветия кръг в Серия "А": Рома - Парма 2:1 Комо - Верона 3:1 Ювентус - Удинезе 3:1 по-късно днес: Болоня - Торино Дженоа - Кремонезе Интер - Фиорентина в четвъртък: Каляри - Сасуоло Пиза - Лацио от вторник: Лече - Наполи 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Във временното класиране води Наполи с 21 точки, следван от Рома с 21 точки, Милан с 18, Комо с 16, Интер с 15, Ювентус с 15 и други.