Двама мъже бяха осъдени по 25 г. затвор в САЩ за подкрепян от Иран заговор за убийство на дисидентка

Двама мъже, обвинени за поръчково убийство, получиха днес по 25 години затвор от нюйоркски съд за "неуспешен заговор, подкрепен от Техеран, за убийство на иранска дисидентка, живееща в САЩ", предаде Ройтерс.
Рафат Амиров, на 46 г., и Полад Омаров, на 41 г., се явиха в затворнически дрехи облекло пред окръжния съдия в Манхатън Колийн Макмахън.
Съдебен състав ги призна през март за виновни по пет обвинения, включително за опит за убийство, пране на пари и заговор във връзка с ролята им в заговор за покушение през 2022 г. срещу Масих Алинеджад - американска гражданка от ирански произход, която е отявлен критик на Техеран и отношението му към жените.
Халид Мехдиев, наемният убиец, който призна за престъплението по време на съдебния процес, бе арестуван в последния момент от полицията на 29 юли 2022 г. близо до дома на Масих Алинеджад в Ню Йорк. Мехдиев е имал автомат "Калашников" на задната седалка на автомобила си.
/СХТ/
