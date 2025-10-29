Подробно търсене

Двама мъже бяха осъдени по 25 г. затвор в САЩ за подкрепян от Иран заговор за убийство на дисидентка

Валерия Динкова
Масих Алинеджад излиза днес от съда в Манхатън. Снимка: AP Photo/Larry Neumeister
Ню Йорк,  
29.10.2025 21:07
 (БТА)

Двама мъже, обвинени за поръчково убийство, получиха днес по 25 години затвор от нюйоркски съд за "неуспешен заговор, подкрепен от Техеран, за убийство на иранска дисидентка, живееща в САЩ", предаде Ройтерс.

Рафат Амиров, на 46 г., и Полад Омаров, на 41 г., се явиха в затворнически дрехи облекло пред окръжния съдия в Манхатън Колийн Макмахън.

Съдебен състав ги призна през март за виновни по пет обвинения, включително за опит за убийство, пране на пари и заговор във връзка с ролята им в заговор за покушение през 2022 г. срещу Масих Алинеджад - американска гражданка от ирански произход, която е отявлен критик на Техеран и отношението му към жените.

Халид Мехдиев, наемният убиец, който призна за престъплението по време на съдебния процес, бе арестуван в последния момент от полицията на 29 юли 2022 г. близо до дома на Масих Алинеджад в Ню Йорк. Мехдиев е имал автомат "Калашников" на задната седалка на автомобила си.

