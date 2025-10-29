Тараклия отбеляза Деня на бесарабските българи с детски фолклорен фестивал и концерт на Илия Луков, организиран от БТА

Центърът на българите в Молдова - град Тараклия, отбеляза Деня на бесарабските българи, 29 октомври, с второто издание на Международния фестивал на детското народно творчество „Besarab-Folk Taraclia 2025“ и първия от поредица концерти на изпълнителя Илия Луков и бесарабските таланти, организирани от Българската телеграфна агенция.

Началото на празничния ден бе поставено с церемония по поднасяне на цветя пред паметника на покровителя на бесарабските българи генерал Иван Инзов, който е и основател на Тараклия.

С откриването на Международния детски фестивал за българска музика и танц „Besarab-Folk Taraclia 2025“ се постави и начало на празничната програма по случай Деня на бесарабските българи в Дома на културата „Степан Танов“ в Тараклия.

Лазар Дерменджи, председател на район Тараклия, се обърна към присъстващите, като подчерта, че от 1806 година „нашите предци и ние, техните наследници, съхраняваме българския език, култура и дух - далеч от България, но винаги с България в сърцето“.

"Учебните заведения с преподаване на български език и културните центрове са мостове не само между държави, а и между сърцата", заяви извънредният и пълномощен посланик на България в Молдова Мая Добрева на откриването на фестивала.

„Днес ние свеждаме глава пред поколенията, които съградиха българските градове и села по тази земя. Те не само устояха на изпитанията на времето, но съхраниха българския дух като наследство и като завет. Съвместните ни усилия за развитие на образованието и културата продължават и ще продължат“, отбеляза тя.

Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев поздрави българската общност в град Тараклия, Молдова, по случай Деня на бесарабските българи и заяви, че това е празник на всички българи.

„Благодарение на нашия кореспондент в Молдова Ирина Богоева българите в България имат новини от българите тук в Тараклия, Молдова. Според справка от 2017 г. до днес в БТА са публикувани 1541 новини от Тараклия. Техен автор е Ирина Богоева. Всеки работен ден имаме по една новина. 227 новини за 2025 г.“, посочи Вълчев.

Mолдовски представители поздравиха българската общност. От сцената приветствия отправиха Наталия Довидович, депутат в парламента на Молдова, държавният секретар на Министерството на културата на Молдова Влад Ворник и Вячеслав Рябчински, директор на Агенцията за междуетнически отношения на Молдова.

Георги Барбаров, председател на Българската община на Молдова, подчерта, че българите в Молдова са живата връзка между миналото, настоящето и бъдещето на българския народ.

„Днес отбелязваме не просто празник, а ден на родолюбието, духовната сила и непреходната връзка с България“, каза Барбаров.

Народният изпълнител и композитор Илия Луков заяви от сцената на фестивала, че е щастлив, че "заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев и БТА отбелязваме моята 30-годишнина на сцена днес в Тараклия".

В коментар специално за БТА Луков заяви, че „на много мои познати и колеги казвам, че ако дойдат и отпият от този благословен извор, ще искат да са тук всяка година. Хората тук са благодарни, те са потомци, които обичат и уважават предците си. България за тях е една приказка“.

„Този концерт не е първи – от 1990 година насам имам много концерти с тези прекрасни хора, които са съхранили своите традиции и вяра“, посочи той и допълни, че през годините срещите с българите зад граница са се превърнали в традиция сами по себе си.

Програмата за Деня на бесарабските българи приключи с концерт на Илия Луков, заедно с бесарабски таланти от Молдова, в Голямата зала на Дома на културата „Степан Танов“ в Тараклия.

"Най-искрено ви благодаря за тази сърдечност. Да благодаря на (генералния директор на БТА) г-н Вълчев, на Българската телеграфна агенция, на районния съвет и на всички тези прекрасни хора на културата в Тараклия - за това сърце, което винаги е туптяло тук. Няма значение какво е времето, как е било, но благодарение на топлината, която вие давате, ние, певците, се завръщаме", подчерта той в края на концерта. "Искам да знаете, че това начало, което поставяме, е изключително важно и нашите деца, децата, които носят в сърцата си тази светлинка, тя ще порасне и ще се предаде и на техните деца".

Както БТА съобщи, през февруари 2025 г. Агенцията подписа договор за партньорство с изпълнителя на народна музика Илия Луков. В рамките на сътрудничеството той участва в концертите по повод Деня на бесарабските българи – на 29 октомври 2025 г. в Тараклия, Болград, Василевка и Одеса, организирани от националните пресклубове на БТА. На събитието присъства и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Инициативата има за цел да популяризира културата, езика и единството на българите по света чрез националните пресклубове на БТА в Одеса и Тараклия.

В края на 18-и и началото на 19-и век в Буджашката степ, между реките Днестър и Прут, в Бесарабската губерния се заселват българи и гагаузи, избягали от Османската империя. Основният поток на българските преселници идва от Разградско, Силистренско, Свищовско, Габровско, Севлиевско и Плевенско, особено от предпланинските райони на България. Част от тях се установяват във Влашко и Молдова, а друга - в южната част на Бесарабия, наричана Буджак.

На 29 декември 1819 г. руският император Александър Първи по настояване на наместника на Бесарабия генерал-лейтенант Иван Инзов подписва указ, с който предоставя „за вечно ползване“ стопанисваните от българите земи.

На 29 октомври 1838 г. е осветен храм-паметникът „Свето Преображение Господне“, а през 1858 г. е открита първата българска класическа мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Сто години по-късно, през 1938 г., бесарабски българи, дошли в България, дават идеята този ден да се чества като Ден на бесарабските българи.