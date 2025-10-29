Подробно търсене

Григор Димитров заяви, че е доволен от завръщането си на корта в Париж

Георги Крумов
Григор Димитров заяви, че е доволен от завръщането си на корта в Париж
Григор Димитров заяви, че е доволен от завръщането си на корта в Париж
Григор Димитров. (AP Photo/Joanna Chan)
Париж,  
29.10.2025 21:02
 (БТА)

Първата ракета на България Григор Димитров изрази задоволство от участието си на турнира "Мастърс" в Париж.

За 34-годишния хасковлия това бе първа официална поява на корта след контузията, която получи по време на "Уимбълдън" в гръдния мускул и която наложи оперативна намеса.

Във френската столица Димитров изигра два мача, като записа победа на сингъл и загуба на двойки, преди да реши да се откаже преди старта на двубоя си с Даниил Медведев от втория кръг в надпреварата по единично.

"Седмицата в Париж бе успешна и аз съм горд, че успях да проверя състоянието си и да докажа, че усилията, които положих, и тези на екипа ми са били правилни. След като се представих на добро ниво през последните дни, почувствах, че сега е правилният момент да спра. Развълнуван съм за предизвикателствата и възможностите, които ще ми донесе 2026 година. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките", написа Димитров в профила си в Инстаграм.

 

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:25 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация