Съд в Дания постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и трябва да бъде разпуснат

Съд в Дания днес постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и затова трябва бъде разпуснат, предаде ДПА.

В допълнение към законните си дейности клубът е преследвал и незаконни цели, се казва в днешното съдебно решение на окръжния съд в град Хелсингьор, разположен на север от датската столица Копенхаген. Съдът се позовава на престъпления, извършени от членове на "Бандидос".

Клубът незабавно обжалва решението.

Датското правителство приветства решението на съда.

"Това е още една важна стъпка в дългата борба срещу бандите, мотоциклетистите и организираната престъпност", както и че групи като "Бандидос" не трябва да могат да се крият зад закона, написа министърът на правосъдието на Дания Петер Хумелгор в социалната платформа "Екс".