Подробно търсене

Съд в Дания постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и трябва да бъде разпуснат

Елена Инджева
Съд в Дания постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и трябва да бъде разпуснат
Съд в Дания постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и трябва да бъде разпуснат
Членове на "Бандидос" в друга страна - Германия, чакат пред съда в град Мюнстер. Илюстративна снимка: AP/Roberto Pfeil
Копенхаген,  
29.10.2025 20:51
 (БТА)

Съд в Дания днес постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и затова трябва бъде разпуснат, предаде ДПА.

В допълнение към законните си дейности клубът е преследвал и незаконни цели, се казва в днешното съдебно решение на окръжния съд в град Хелсингьор, разположен на север от датската столица Копенхаген. Съдът се позовава на престъпления, извършени от членове на "Бандидос".

Клубът незабавно обжалва решението.

Датското правителство приветства решението на съда.

"Това е още една важна стъпка в дългата борба срещу бандите, мотоциклетистите и организираната престъпност", както и че групи като "Бандидос" не трябва да могат да се крият зад закона, написа министърът на правосъдието на Дания Петер Хумелгор в социалната платформа "Екс".

/СХТ/

Свързани новини

27.10.2025 22:27

Швеция планира да изпраща в затвора нарушители още от 13-годишна възраст в опит да се справи с престъпността, свързана с бандите

Швеция, която е измъчвана от тежка престъпност, свързана с бандите, днес обяви, че планира от следващото лято да изпраща нарушители още от 13-годишна възраст в центрове за задържане, въпреки че те не носят наказателна отговорност заради възрастта си, предаде ДПА.
08.10.2025 17:25

ЦИД: Организираната престъпност и кризата с отпадъците в София поставиха акцент върху нуждата от нов модел на институционално сътрудничество

Затрудненията със сметосъбирането в част от най-големите квартали на София, забавените обществени поръчки и взаимните обвинения между институциите през последните седмици извадиха на преден план един по-дълбок проблем - как корупцията и
07.10.2025 16:14

Британската полиция разби група, заподозряна в контрабанда на 40 000 откраднати телефона за Китай

Лондонската полиция съобщи, че е разбила престъпна група, заподозряна в контрабандата на 40 000 откраднати мобилни телефона за Китай, при най-голямата си операция до момента срещу кражбите на телефони. За последните две седмици в хода на акцията са

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:27 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация