Съд в Дания постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и трябва да бъде разпуснат
Съд в Дания днес постанови, че клубът "Бандидос" в страната е незаконна организация и затова трябва бъде разпуснат, предаде ДПА.
В допълнение към законните си дейности клубът е преследвал и незаконни цели, се казва в днешното съдебно решение на окръжния съд в град Хелсингьор, разположен на север от датската столица Копенхаген. Съдът се позовава на престъпления, извършени от членове на "Бандидос".
Клубът незабавно обжалва решението.
Датското правителство приветства решението на съда.
"Това е още една важна стъпка в дългата борба срещу бандите, мотоциклетистите и организираната престъпност", както и че групи като "Бандидос" не трябва да могат да се крият зад закона, написа министърът на правосъдието на Дания Петер Хумелгор в социалната платформа "Екс".
/СХТ/
