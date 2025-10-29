Подробно търсене

Нов сериал разказва историята на Робин Худ

Михаил Евлогиев
Нов сериал разказва историята на Робин Худ
Нов сериал разказва историята на Робин Худ
Актьорът Джак Патън, снимка: AP/ Richard Shotwell/Invision
Лондон,  
29.10.2025 20:32
 (БТА)
Етикети

Новият телевизионен сериал "Робин Худ" изследва произхода на легендарния герой с невиждана досега историческа автентичност, предаде Ройтерс, като цитира създателите на поредицата.

Австралийският дебютант Джак Патън следва стъпките на няколко холивудски звезди, за да влезе в ролята на героя от Шеруудската гора.

28-годишният актьор обаче не се чувства обременен от предишни интерпретации, а не е гледал нито една от тях. „Странно е, защото чувствам, че много хора са чували за Робин Худ. Аз бях един от тези хора. Бях чувал за Робин Худ, но никога не го бях гледал“, каза Патън на премиерата на сериала в Лондон, цитиран от Ройтерс. „Всяко поколение заслужава Робин Худ и фактът, че ние можем да бъдем Робин Худ на това поколение, е страхотен“, посочи още актьорът.

Първият сезон от 10 епизода се развива в Англия през XII век след нормандското нашествие и се фокусира върху любовната история между Робин и Мариан ( в ролята е Лорън Маккуин), дъщеря на нормандски лорд, който е превзел дома на главния герой.

Продуцентите Джон Глен и Джонатан Инглиш си поставят за цел да предложат модерно и по-интимно изобразяване на събитията и епохата, отбелязва Ройтерс.

„Идеята беше да направим история за произхода, каквато никога не сме виждали преди – как Робин става престъпник, какво се случва с него, какво се случва и с родителите му“, отбеляза Инглиш. „Става дума за нормандското нашествие в  Англия. Става дума обаче и за социална класа. Мисля, че това е много актуална тема и днес“, допълни той.

„Робин Худ“ започва да се излъчва по MGM+ от 2 ноември, отбелязва Ройтерс.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

09.05.2025 22:00

Двама британци бяха признати за виновни за отсичането на историческо дърво от филма „Робин Худ: Принцът на разбойниците“

Двама мъже бяха признати за виновни в петък за отсичането преди две години на историческо дърво, заснето във филма „Робин Худ: Принцът на разбойниците“, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Прочутият явор, чиято възраст се оценява на почти 200
06.02.2025 16:28

Постановката „Робин Худ“ с участието на Ники Илиев и Елена Петрова ще се играе в Свищов на 11 февруари

Постановка на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен ще гостува в Свищов. Пиесата ще се играе на 11 февруари в Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“, съобщиха от културната институция. В ролята на Робин Худ е
01.03.2024 09:44

Робин Худ среща Джон Уик в боен клуб, в Мумбай – на 5 април, на кино

Робин Худ среща Джон Уик в боен клуб, в Мумбай, в екшън трилър „Мънкимен“. В главната роля влиза номинираният за „Оскар“ – Дев Пател („Беднякът милионер“, „Лъв: Стъпки към дома“), който прави своя режисьорски дебют с тази продукция. Премиерата е на 5 април, съобщават от „Форум филм“.
28.09.2023 19:20

Емблематично британско дърво от филма "Робин Худ: Принцът на разбойниците" е отсечено умишлено

Емблематично британско дърво от филма "Робин Худ:Принцът на разбойниците" е отсечено умишлено, предадоха Ройтерс и АФП, като цитираха управата на Националния парк Нортъмбърленд. Яворът заедно с Адриановия вал са сред най-известните забележителности

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:24 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация