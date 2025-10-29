Нов сериал разказва историята на Робин Худ

Новият телевизионен сериал "Робин Худ" изследва произхода на легендарния герой с невиждана досега историческа автентичност, предаде Ройтерс, като цитира създателите на поредицата.

Австралийският дебютант Джак Патън следва стъпките на няколко холивудски звезди, за да влезе в ролята на героя от Шеруудската гора.

28-годишният актьор обаче не се чувства обременен от предишни интерпретации, а не е гледал нито една от тях. „Странно е, защото чувствам, че много хора са чували за Робин Худ. Аз бях един от тези хора. Бях чувал за Робин Худ, но никога не го бях гледал“, каза Патън на премиерата на сериала в Лондон, цитиран от Ройтерс. „Всяко поколение заслужава Робин Худ и фактът, че ние можем да бъдем Робин Худ на това поколение, е страхотен“, посочи още актьорът.

Първият сезон от 10 епизода се развива в Англия през XII век след нормандското нашествие и се фокусира върху любовната история между Робин и Мариан ( в ролята е Лорън Маккуин), дъщеря на нормандски лорд, който е превзел дома на главния герой.

Продуцентите Джон Глен и Джонатан Инглиш си поставят за цел да предложат модерно и по-интимно изобразяване на събитията и епохата, отбелязва Ройтерс.

„Идеята беше да направим история за произхода, каквато никога не сме виждали преди – как Робин става престъпник, какво се случва с него, какво се случва и с родителите му“, отбеляза Инглиш. „Става дума за нормандското нашествие в Англия. Става дума обаче и за социална класа. Мисля, че това е много актуална тема и днес“, допълни той.

„Робин Худ“ започва да се излъчва по MGM+ от 2 ноември, отбелязва Ройтерс.