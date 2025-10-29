Подробно търсене

Най-тежка е ситуацията край Покровск, отбраняваме позициите си в Купянск, съобщи Зеленски

Валерия Динкова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Henry Nicholls/Pool Photo via AP
Киев,  
29.10.2025 22:05
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски тази вечер потвърди, че най-тежка на фронта остава ситуацията край източния град Покровск, а силите на Киев отбраняват позициите си около североизточния град Купянск, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното видео обръщение на украинския лидер.

"Най-трудният район сега е в направлението на Покровск. Както и предните седмици, това е районът с най-активна военна дейност", каза Зеленски след среща с главнокомандващия въоръжените сили на страната.

Украинският президент добави, че ситуацията в Купянск "остава сложна, но нашите сили имат по-голям контрол през последните дни".

"Продължаваме да отбраняваме нашите позиции", заяви Зеленски.

