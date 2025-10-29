Пари Сен Жермен не успя да победи Лориен, грешна стъпка и за преследвача Ланс

Шампионът на Европа Пари Сен Жермен стигна само до равенство 1:1 при гостуването си на 16-ия в класирането Лориен в мач от десетия кръг на френската Лига 1.

Нуно Мендеш даде аванс на парижани в 49-ата минута, но само след 120 секунди Лориен изравни чрез Игор Силва, а това се оказаха и единствените два гола в мача.

До края на срещата играта бе изцяло пред вратата на Лориен, но стражът Ивон Мвого се отличи със седем спасявания, с които отказа играчите на старши треньора Луис Енрике.

Въпреки равенството ПСЖ остава лидер във временното класиране с 21 точки, с две повече от втория Ланс, който допусна поражение с 0:2 на намиращия се на последното 18-о място Мец.

Готие Ан вкара и двата гола за първия успех през сезона на Мец, като те паднаха в 87-мата минута от дузпа и в първата минута на продължението. След втория си гол нападателят получи и жълт картон, който бе втори за него и това му докара и изгонване от игра.

Победа с 2:0 постигна и Ница над гостуващия Лил. Домакините откриха в 29-ата минута чрез Софиан Диоп от дузпа, а Исак Янсон оформи победата на тима от Лазурния бряг малко преди изтичането на редовното време.

В друг мач от кръга Льо Авър спечели с 1:0 като домакин на Брест. Аруна Санганте вкара единственото попадение в 73-тата минута.





