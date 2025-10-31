Подробно търсене

На 73 години почина бившият премиер на Албания Фатос Нано

Кристиан Стратев
На 73 години почина бившият премиер на Албания Фатос Нано
На 73 години почина бившият премиер на Албания Фатос Нано
Бившият албански премиер Фатос Нано. Снимка: AP Photo/Visar Kryeziu (Архив)
Тирана,  
31.10.2025 18:48
 (БТА)

След дълго боледуване и сериозни здравословни проблеми на 73 години днес почина бившият премиер на Албания и бивш лидер на албанската Социалистическа партия (СП/PS) Фатос Нано, предаде АТА.

Фатос Нано е служил пет пъти като министър-председател на Албания и е бил начело на Социалистическата партия за период от 14 години. През 2023 г. албанският премиер Еди Рама награди Нано с медал с лента Голяма звезда на обществената признателност за изключителния му принос в изграждането на конституционна и демократична държава, както и за реформата и модернизацията на Социалистическата партия. Нано е известен и като основател на модерната левица в Албания, който не е крил миналото на партията, а я е управлявал и трансформирал към европейски ценности и демократични стандарти, отбелязва агенцията.

„Сбогом, председателю“, написа днес Рама, изразявайки съболезнования на близките на Нано и споделяйки снимка на бившия албански премиер в профила си в социалните мрежи.

„Фатос Нано ще бъде запомнен като либерален и реформаторски лидер. Съболезнования на семейството му, както и на многобройните му приятели и доброжелатели. Незабравим!“, написа в социалните мрежи албанският президент Байрам Бегай. 

Съболезнования изказаха и много други официални лица и граждани от страната. 

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:30 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация