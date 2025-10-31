От „ДПС – Ново начало“ ще сигнализират Инспектората към ВСС за проверка на съдийския състав по дело срещу шофьор, прегазил пешеходец в Козлодуй

От „ДПС – Ново начало“ ще сигнализират Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) за проверка на интегритета на съдийския състав, пуснал срещу парична гаранция млад шофьор, който е прегазил пешеходец на улица в Козлодуй. Това съобщиха от пресцентъра на „ДПС – Ново начало“.

По-рано днес Окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“ на млад шофьор, прегазил пешеходец на улица в Козлодуй, съобщиха от съда. Пътният инцидент стана на 26 октомври. Пристигналият на мястото екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен пешеходец, намиращ се на платното, а водачът е напуснал мястото на катастрофата. Открит е няколко часа по-късно, припомня БТА.

Според „ДПС – Ново начало“ решението на Врачанския окръжен съд да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьора е "скандално" и "поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост". От формацията обърнаха внимание на това, че делото е образувано след искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за мярка за неотклонение „задържане под стража“, съдът обаче го е пуснал на свобода, срещу парична гаранция.

Доверието, което трябва да създава, и справедливостта, която трябва да въздава съдът, са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати, посочиха още от „ДПС – Ново начало“ и добавиха, че хората искат справедливост и правов ред - отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване.