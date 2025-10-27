Подробно търсене

Млад мъж е загинал в Козлодуй, след като е бил блъснат от автомобил

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК) (архив)
Враца,  
27.10.2025 13:21
 (БТА)

При пътен инцидент в Козлодуй е загинал млад мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Произшествието е станало вчера рано сутринта, сигналът е получен в РУ – Козлодуй в 5:15 ч. на тел. 112. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен жител на града, след което водачът е напуснал местопроизшествието. След бързи издирвателни действия, на улица в Козлодуй е установен лек автомобил с 20-годишен водач, също жител на крайдунавския град. Той е задържан и по случая е образувано досъдебно производство. 

Според отчета на ОД на МВР във Враца за миналия месец в областта са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 са тежки. При тях са загинали двама души. В сравнение със същия месец на предходната година пътните инциденти са с един по-малко, а загиналите са с двама повече. 

/АБ/

