Килиан Мбапе бе награден със "Златната обувка" за сезон 2024-25 днес

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе бе награден днес със "Златната обувка" за най-добър реализатор на сезон 2024-25. Наградата му бе връчена от представител на вестник "Марка" пред съотборниците му.

Той спечели индивидуалния приз още през май, като това е първи подобен в кариерата му. Мбапе вкара 31 гола през сезона и остави зад гърба си Мохамед Салах, който отбеляза 29 за Ливърпул. Килиан

Мбапе има осем гола по-малко от Виктор Гьокереш, който тогава играеше за Спортинг Лисабон, а сега за Арсенал, но заради по-големия коефициент на първенството на Испания спечели.

Това е и първи такъв приз за играч на Реал Мадрид след Кристиано Роналдо през 2015.

"Това е важен момент за мен, за първи път печеля тази награда. Като нападател това означава много за мен и на първо място искам да благодаря на всичките си съотборници. Благодарение на тях мога да бъда най-добрата версия на Килиан и да помогна на отбора да печели", каза капитанът на националния отбор на Франция на церемонията.

"Огромно удоволствие е да играя за Реал Мадрид, това беше моята мечта. Надявам се да спечеля наградата и през следващия сезон", пожела си той.

Реал Мадрид ще представи специално наградата преди мача с Валенсия от 11-ия кръг на Ла Лига през уикенда.