Шампионът на България Рилски спортист допусна втора загуба в турнира за Купата на ФИБА Европа

Шампионът на България по баскетбол Рилски спортист допусна второ поражение в груповата фаза на турнира за Купата на ФИБА Европа.

В "Арена СамЕльон" в Самоков домакините отстъпиха пред състава на КК Босна с 56:65 (14:23, 15:16, 14:17, 13:9) в мач от третия кръг в група "А". Така "рилецо" остава в дъното на подреждането с победа и две загуби, докато поне за няколко часа гостите от Босна и Херцеговина ще бъдат на първо място с два успеха и поражение.

Срещата се превърна в изключителна физическа битка между двата отбора, които изпълниха общо 58 наказателни удара. Това бе изцяло по вкуса на тима на Босна, който успя да вземе аванс от девет точки след края на първата четвърт и да поддържа разлика от около десет точки до финалната сирена.

За победителите Миралем Халилович направи "дабъл-дабъл" от 14 точки и 11 борби. По 11 точки добавиха Един Атич и Джарод Уест.

За Рилски спортист Камау Стоукс вкара 18 точки, 14 прибави Алън Арнет, а Джейлън Томас реализира седем точки.

В другата среща от групата полският Люблин приема испанския Мурсия.

Следващият мач на Рилски спортист в турнира е на 4 ноември като домакин на Мурсия.