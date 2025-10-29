Общо 105 талантливи деца и ученици от Търговище бяха отличени в областите образование, изкуства и спорт

На тържествена церемония в Центъра за младежки дейности и инициативи бяха наградени общо 105 талантливи деца и ученици в областите образование, изкуства и спорт. Всички те са отличени от Община Търговище и Общински съвет – Търговище по Наредбата за финансово стимулиране на деца и ученици с изявени дарби. Това е най-големият брой отличени от създаването на наредбата през 2013 г. до момента.

"Учете се, борете се и не спирайте да се развивате, защото вие сте гордостта на Търговище“, заяви кметът Дарин Димитров. Той благодари и на всички учители, треньори и родители, които подкрепят талантливите деца на града по пътя на тяхното израстване.

Димитров връчи и наградата „Отличник на випуска” на Галена Александрова, която завърши средното си образование през учебната 2024/2025 година с общ успех Отличен 6,00 от дипломата си и оценките от държавните зрелостни изпити. Тя получава и финансов стимул в размер на 3000 лв.

Призът „Търговищко дарование“, също в размер на 3000 лв., получи Николая Раденкова. Тя е ученичка в 10 „в“ клас на Второ Средно училище "Проф. Никола Маринов", възпитаничка на Спортен клуб по спортна стрелба „Светкавица“ и Центъра за подкрепа на личностното развитие-Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) Търговище. Тя е със завоювано второ място от Европейското първенство за юноши и девойки по спортна стрелба в Талин, Естония. С призово място е и от четири международни турнира.

Нейното отличие връчи председателят на Общинския съвет в Търговище и на ресорната комисия Тахир Тахиров. Той изтъкна, че тази година наградените деца и ученици са с 40 процента повече в сравнение с миналата година. „С вас Търговище го очаква едно много добро бъдеще“, заяви той. Всички знаем, че дори в постиженията ви да има частица дарба и доза късмет, те са плод на много труд, на много лишения, на воля и характер, отбеляза още Тахиров и пожела нови успехи на всеки от наградените.

На церемонията други трима ученици получиха финансов стимул от 2000 лв. заедно с отличие за дарование в конкретна област. За „Дарование в областта на образованието“ е определен Мартин Ботев – ученик в 5 „в“ клас в Първо Средно училище (СУ) “Свети Седмочисленици“. Той е с призови места от общински, областни и национални кръгове от олимпиади и състезания по математика, организирани от Министерството на образованието и науката.

За дарование в област „Спорт“ е отличен Онур Хикмет – възпитаник на Клуба по спортна гимнастика „Торнадо“ ЦПЛР-ОДК. Той е с постигнати втори и трети места от държавни първенства, национални и международни турнири.

В областта на изкуството е отличена Калина Стайкова – ученичка в 11 „б“ клас на Първо СУ “Свети Седмочисленици", възпитаничка на Балетна формация „Търговище“ към Центъра за младежки дейности и инициативи. Тя има завоювани редица първи места от национални балетни и танцови конкурси, и международни олимпиади.

По Наредбата се отпускат и финансови стимули в размер на 230 лв. на 100 ученици за постиженията им сферите на образованието, изкуството и спорта. Общо 120 са подадените номинации през тази година, отчетоха от Комисията към Общинския съвет за разглеждане на предложенията. 26 са постъпилите искания за финансиране в област „Образование“, 48 са те в област „Изкуство“ и 46 – в област „Спорт“. Комисията не е одобрила 16 от заявките, тъй като не отговарят на изискванията на общинската наредба.

В общинския бюджет за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби през 2025 г. са заложени 35 000 лв. Сумата е с 5000 лв. повече в сравнение с предходната година и с 10 000 лв. повече в сравнение с 2023 г.

През тази година Общинският съвет прие нова наредба, според която финансовите стимули вече се изплащат наведнъж, а не на месечни вноски, както бе до 2024 г. Определени са само минималните им размери, а таван на сумите не е фиксиран, като отпуснатите средства за едно дете зависят от броя кандидатствалите.