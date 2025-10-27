Екипите на пътноподдържащите фирми имат 24-часови дежурства и реагират веднага за разчистване на свлечена скална маса от дъждовете, съобщиха от АПИ

Екипите на пътноподдържащите фирми имат 24-часови дежурства и реагират веднага за разчистване на свлечена скална маса от дъждовете, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Оттам припомниха, че движението по пътя Самоков – София се осъществява нормално, след като по-рано през деня имаше камъни и скали на пътната настилка.

Падналите валежи през последното денонощие доведоха до преовлажняване на почвата и свличането на камъни върху платното. Рано тази сутрин, веднага след получаване на сигналите, своевременно са предприети мерки за разчистване на трасето и обезопасяване на движението. Два екипа на пътноподдържащата фирма и служители на Областно пътно управление - София незабавно започнаха разчистване на свлечените камъни и наносите от трасето с цел бързото и безопасно възстановяване на трафика.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

По-рано днес заради наводнение на пътното платно и ниво на водата от 15 см. движението беше спряно и на влизане в София при ресторант "Лебеда".

Вследствие на обилните валежи нивото на река Искър в района на село Говедарци е повишено. Няма нанесени материални щети. Бреговете на реката са паднали. Има изкоренени дървета, каза за БТА кметът на село Говедарци Лорита Христова. От 25 години не било толкова високо нивото не реката, добави още Христова.