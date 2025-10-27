Трета самостоятелна фотоизложба, улавяща атмосферата на планината и нейната мистика, представи смолянчанинът Михаил Хубчев

Трета самостоятелна изложба откри днес смолянският фотограф Михаил Хубчев. В Народно читалище "Кирил Маджаров" - 1866" в квартал "Устово" той представя около 30 снимки, изработени на качествена канава, опънати на подрамка. Изложбата е част от проявите в община Смолян, свързани с 113-годишнината от освобождението на Родопите.

„Избрал съм по-цветни фотографии. Фотографии от района на Смолян и близките села, за да покажа красотата на общината, в която живеем“, каза пред БТА Хубчев. Той обича да показва цвят, не харесва тъмните и сиви нюанси. Убеден е, че цветовете винаги създават настроение.

Михаил Хубчев започва кариерата си като видеооператор в местна кабелна телевизия, но бързо се преориентира към фотографията и отваря нова страница от живота си. Избрал е читалището в "Устово", защото тук е започнал работа, а и от квартала са излезли много добри фотографи както в близкото, така и в далечното минало.

Всяка една от творбите му имат своя характерен "почерк". Предпочита да използва филтри пред обектива, отколкото да прекарва часове пред компютъра във фотошоп. Идеята му е да покаже максимално реалистично цвета в дадения миг от деня, защото има подходящо и неподходящо време за снимане.

Със снимките си Михаил Хубчев е успял да събере в едно Родопа планина, град Смолян и околните села. Голяма част от фотографиите, които са включени в изложбата, са направени през миналата седмица. „Тази есен беше много хубава и затова се възползвах от момента. Качих се на колата, дадох газ и обикалях много километри в района. Имах голям късмет – хубаво небе, хубави цветове, и за един ден успях да направя много снимки“, сподели той.

Фотографът е убеден, че човек, ако няма радост вътре в себе си, той не може да се наслади на нищо, ако няма свобода, каквато и хубава снимка да види, не може да й се нарадва. „А и пред каквато и хубава гледка да застане, пак не може да й се нарадва. Затова е необходимо човек да се радва, да бъде свободен и спокоен“, допълва Михаил Хубчев.

Той е носител на отличия от редица национални фотопленери заради своя характерен стил, улавящ атмосферата на планината и нейната мистика. Творбите му често се определят като „поезия в образи“, с меката светлина, която рисува върху родопските върхове и долини, каза при представянето библиотекарят на читалището Галина Табакова.

Михаил Хубчев благодари на приятелите си от Смолян – Димитър, който е направил печата върху канавата, и на Ясен, чиято изработка са подрамките.

Изложбата ще остане до 9 ноември, като през това време желаещите да си закупят от фотографиите, може да се възползват.