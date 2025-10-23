Подробно търсене

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

Валерия Димитрова
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"
БТА, архив, Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (ЕВ)
София,  
23.10.2025 07:32
 (БТА)

Движението е интензивно на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни, актуални към 6:00 часа. 

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границата с Република Северна Македония и с Република Сърбия. 

На границата с Румъния движението на автомобили е нормално на всички гранични преходи. Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от "Гранична полиция". 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и влизането в обекта не се допуска.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:16 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация