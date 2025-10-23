Хърватия ще допринесе към Пакта за Средиземноморието като председателстваща групата МЕД9, каза хърватският премиер в Брюксел

Хърватия приветства приемането на новия Пакт за Средиземноморието и в този контекст и Хърватия ще даде своя допълнителен принос като председателстваща групата на МЕД9 и инициативата "Три морета", заяви хърватският министър-председател Андрей Пленкович след първата среща на върха между Европейския съюз и Египет снощи.

"Приветствахме приемането на новия Пакт за Средиземноморието като важна стратегическа рамка. В този конктекст Хърватия ще даде своя допълнителен принос като председателстваща групата на МЕД9 и инициативата "Три морета", написа Пленкович в профила си в Екс.

Пленкович участва в първата работна среща между представители на ЕС и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в контекста на сътрудничеството между ЕС и Египет. Страните са разговаряли за теми в сферата на сигурността, борбата с нелегалната миграция, търговията и енергетиката.

"Египет е важен европейски партньор в укрепването на стабилността на Близкия изток", допълни Пленкович. "Разговаряхме за провеждането на първия етап от споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас и предлагане на по-нататъшна помощ на гражданите на Газа. Ние сме "за" продължаване на диалога с цел постигане на дългосрочен мир и стабилност".