Никой няма да бъде принуждаван да преминава военно обучение, отказалите подлежат на гражданска служба, каза хърватският военен министър

Министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич увери, че никой няма да бъде принуждаван да преминава основно военно обучение, ако не желае, като подчерта, че всеки ще може да се позове на религиозни, морални или здравословни причини за отказ, предаде ХИНА.

„Няма да има проблеми за никого, който реши, че не иска да служи във военна формация – искането за гражданска служба ще бъде одобрено“, заяви Анушич по време на парламентарен дебат за измененията в Закона за отбраната, възстановяващи задължителното военно обучение.

Отказалите военна служба „по съвест“ ще бъдат насочвани към Гражданска защита за тримесечна служба или към местните самоуправления за четиримесечна гражданска служба, уточни министърът. Разпределението ще се определя от комисия въз основа на медицински прегледи в здравни заведения в цялата страна.

Анушич подчерта, че програмата за основно военно обучение „не е мярка за патриотизъм“ и не дискриминира онези, които изберат гражданска служба. Опозицията обаче изрази критики към предвидените предимства при заетостта за преминалите обучение и към различното третиране на военните и цивилните новобранци. Министърът отвърна, че военно обучените остават на разположение на въоръжените сили до 55-годишна възраст и могат да бъдат призовавани при нужда, което оправдава предоставените им предимства.

Някои депутати от опозицията приветстваха гражданската служба като шанс за укрепване на Гражданската защита, но предупредиха за потенциални организационни затруднения при голям брой заявления за отказ от военна служба. Вътрешният министър на Хърватия Давор Божинович изрази увереност, че повечето млади хора ще изберат военно обучение, но увери, че системата е подготвена за всички сценарии. Той допълни, че комисията няма да „поставя под въпрос съвестта на хората“, а ще осигури формална процедура за упражняване на конституционното им право на отказ.

По данни от анкета сред 13 000 млади мъже, 62 процента подкрепят въвеждането на военна служба, а 65 на сто заявяват готовност да се отзоват на евентуална извънредна призовка. Анушич отбеляза и растящ интерес сред жените – при последния набор 17 процента от доброволците са били жени, посочва ХИНА.

Очаква се парламентът да приеме законопроекта в петък, припомня ХИНА. След това ще бъдат изпратени първите около 3000 повиквателни, а първите наборници ще започнат обучение през януари и февруари. Студентите ще могат да отлагат военната си служба до 30-годишна възраст.