Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при катастрофи през изминалото денонощие
Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при станалите 10 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.
В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия и два тежки пътни инцидента с двама ранени.
От началото на годината 357 души са загубили живота си на пътя. При сравнение с данните за загиналите (362) през същия период на 2024 г. се отчитат петима по-малко загинали вследствие на катастрофи през 2025 г.
/ВД/
