Подробно търсене

Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Валерия Димитрова
Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при катастрофи през изминалото денонощие
Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при катастрофи през изминалото денонощие
БТА, архив, .Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕД)
София,  
23.10.2025 07:24
 (БТА)

Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при станалите 10 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия и два тежки пътни инцидента с двама ранени.

От началото на годината 357 души са загубили живота си на пътя. При сравнение с данните за загиналите (362) през същия период на 2024 г. се отчитат петима по-малко загинали вследствие на катастрофи през 2025 г.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:15 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация