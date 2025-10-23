Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Интерактивна приключенска игра по следите на тракийските съкровища се провежда във Враца
БТА, Враца – Рогозенското съкровище в Регионалния исторически музей Враца. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Враца,  
23.10.2025 08:55
 (БТА)

Интерактивна приключенска игра по следите на тракийските съкровища се провежда във Враца, каза за БТА завеждащият отдел „Музейни образователни програми“ към Регионален исторически музей (РИМ) Враца Тихомир Машов. По думите му събитието е част от отбелязването на 60-ата годишнина от откриването на съкровището от Могиланската могила и 40-ата годишнина от откриването на Рогозенското съкровище. 

Това са две забележителни годишнини и искаме да обърнем внимание на младите хора, с които чрез приключение да поговорим за значението на съкровищата, допълни Машов. В играта ще участват четири отбора от врачански училища, а доброволци ще бъдат ученици от езиковата гимназия в града. Доброволците ни учат анимация в туризма и помогнаха да съставим практическата игра. Има въпроси, на които участниците ще отговарят и ще продължават напред в изследванията си, добави музейният работник. 

Исторически паметници и обекти, свързани с историята на града, ще бъдат обиколени от младежите в рамките на около час и половина. В РИМ те ще посетят залите на двете съкровища и там също ще има загадки. 

Междувременно от музея във Враца съобщиха, че на 24 октомври ще бъде представена тематична изложба, посветена на откриването, изследването и популяризирането на Рогозенското съкровище. Тогава започва и тридневна конференция с международно участие, с която се отбелязват двете годишнини. 

/ВБ/

