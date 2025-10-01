Около тридесет предмета от бита на възрожденските българи са изложени в музея във Враца

Изложба с около тридесет предмета – накити, съдове, облекла, кутийки за пръстени и гривни, кандилница, тефтери и други вещи от бита на възрожденските българи – е подредена в Регионален исторически музей (РИМ) – Враца под надслов „Те са живели преди нас“.

Част от експонатите са открити при археологически разкопки, а други са дарени от наследници или предоставени от хора, участвали в реставрации на различни обекти, разказа за БТА уредникът в отдел „История на България XV – XIX век“ Нели Стоянова.

По думите ѝ предметите са част от фонда на музея, но не са включени в постоянните експозиции. „Винаги съм смятала, че историята не е само сухи факти, а съдби, човешки истории, характери, преживявания. Затова показваме тези вещи – за да припомним следата, оставена от нашите предшественици“, каза Стоянова. Тя допълни, че някои от експонатите са на повече от 150 години. Сред тях е тефтерче с рецепти от народната медицина, принадлежало на Захираки Хаджи Тошев – син на Димитър Хаджи Тошев, един от най-заможните и уважавани врачански чорбаджии. „Когато той минавал по улиците, всички сваляли калпаците и фесовете си“, припомни историчката. Сред експонатите е и табакера, наподобяваща портмоне с метална закопчалка, която също е била негова собственост.

„Макар семейството да има етнографски музей, във фонда на РИМ – Враца се пазят предмети, които не са изложени там. Смятам, че те трябва да бъдат показвани“, добави Стоянова. Тя посочи още, че в изложбата са представени и дрехи на Мица Хаджикръстева – една от сестрите, извезали знамето на врачанските съзаклятници по време на Априлското въстание.

На едно от таблата в експозицията е записано: „Днес нямаше да ни има, ако тези хора не бяха живели преди нас – ако не се бяха раждали и умирали на тази земя, говорейки на български език, вярвайки в православния кръст и предавайки на децата си обичаите и традициите.“

Като част от събитието е включена и изложбата „Стара Враца“, съставена от тринадесет информационни табла със снимки и текстове за миналото на града. Те са изработени през 2023 г. с подкрепата на Фонд „Култура“ към Община Враца