ИАНМСП и Агенцията за чуждестранни инвестиции на Виетнам организират двустранен бизнес форум в София

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Агенцията за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA) организират днес бизнес форум "Възможности за бизнес сътрудничество между Република България и СР Виетнам". Събитието ще започне в 14:30 ч. в "Гранд Хотел Милениум София".

Бизнес инициативата ще се състои в рамките на посещението на виетнамска делегация, водена от То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическа партия, който ще бъде в България по покана на президента Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Делегацията от виетнамска страна включва над 40 представители на правителствени институции и водещи компании от различни сектори на виетнамската икономика, както и представители на бизнес организации.

Според информацията на страницата на събитието, кръглата маса ще предостави възможност на участниците от сектори като фармацевтична индустрия, високотехнологични производства и ИКТ, автомобилостроене, транспорт, чиста енергия, земеделие и хранително-вкусовата промишленост, дигитална инфраструктура, авиация, телекомуникации и други, да се запознаят с потенциални партньори, да обменят идеи и да установят преки контакти за взаимноизгодно сътрудничество.

В рамките на форума ще бъдат представени актуални постижения, предизвикателства и възможни решения, пред които са изправени предприятията в съвременната динамична икономическа среда. Основната цел на проявата е да се насърчи икономическата устойчивост на фирмите и да се създадат благоприятни условия за реализиране на доходоносни сделки и дългосрочни партньорства.

Официални данни, цитирани от организаторите, сочат, че през 2024 г. търговският обмен между двете страни достига 292 милиона щатски долара, което представлява увеличение от 33,5 процента спрямо предходната година. През първите месеци на 2025 г. се отчита допълнителен ръст от 29 процента, което потвърждава задълбочаването на икономическите връзки.

В контекста на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, в сила от 2020 г., Виетнам е вторият по големина търговски партньор на Европейския съюз сред страните от Асоциацията на нациите в Югоизточна Азия, а българските предприятия получават разширен достъп до виетнамския пазар, което открива нови възможности за износ, инвестиции и технологичен трансфер.