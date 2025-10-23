Новоизбраният Общински съвет в Пазарджик ще проведе първото си заседание, свикано със заповед на Областния управител Валентина Кайтазова, съобщиха от администрацията.

Съветниците ще положат клетва, след което ще избират председател.

Заседанието е насрочено за 11:00 часа в Пленарната зала на Общинския съвет.

Изборите за нов състав на Общинския съвет се проведоха на 12 октомври тази година, след като вотът за съветници от октомври 2023 година бе касиран.

Общинската избирателна комисия в Пазарджик обяви на 13 октомври разпределението на мандатите в новия Общински съвет и избраните за общински съветници.

След повторно преброяване на протоколите съставът на Общинския съвет в Пазарджик бе частично променен.