Гергана Минкова прави изложба „За земята и тихото присъствие“

Гергана Минкова подрежда 17 нови произведения, създадени през последната година, в изложбата „За земята и тихото присъствие“. Експозицията ще бъде открита на 23 октомври и ще продължи до 14 ноември в столичната галерия „Астри“, съобщават организаторите.

„Вярно е, че картините обръщат хода на времето. Сменят реалността. Отнемат мнимата модерност, достигайки корените. Събират малките неща за цялото, същественото и значимото. Гергана Минкова така рисува - пестеливо и точно толкова, колкото е необходимо, за да предизвика не само себе си, но и личните ни мисли, чувствата, преживявания. Докато се усетим в безвремие и на собствена почва“, казва Вихра Пешева, директор на галерия „Астри“.

Тя отбелязва, че през последната година художничката е спечелила конкурса на Съюза на българските художници за творческа резиденция в Cité Internationale des Arts в Париж, участва в пленери и реализира нови цикли, в които личното и универсалното се преплитат.

„Като дете по цяло лято скитахме с приятелите от улицата - "тайфата". Татко водеше мен и сестрите ми да берем билки, гъби. Докато косеше нивата, го наблюдавахме и нетърпеливо чакахме края, за да отидем да играем и дълбоко в нас отнасяхме видяното. Споделям спомените за тези лични места, защото ми носят топлина и чувства, без които не мога. Връзката със земята е толкова важна за мен! Припомня ми коя съм, помага ми да се съхраня и да се свържа със спомените за хората, които са ме обичали, закриляли и насочвали. Често ходя по тези места, за да си помълча, да ги погледна отново като дете - нивите, обработени от небесата“, казва авторката.

Родена през 1981 г. в Пазарджик, Гергана Минкова е завършила Националната художествена академия, специалност „Живопис“. Тя има 13 самостоятелни изложби, многобройни участия в общи експозиции у нас и в чужбина, както и редица награди, сред които Голямата награда за живопис на фондация „Райна Кабаиванска“ (2002).

