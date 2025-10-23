Подробно търсене

Дискусионен форум на тема "Концесиите - възможности и предизвикателства" започва в Софийския университет днес

Ивона Величкова
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
23.10.2025 06:00
 (БТА)

Дискусионен форум на тема "Концесиите - възможности и предизвикателства" ще се състои днес в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски", съобщиха организаторите от Стопанския факултет на висшето учебно заведение. БТА е медиен партньор.

Събитието ще започне в 09:30 часа с представяне на гостите и лекторите от декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и д-р Савина Михайлова-Големинова.

Първият гост-лектор ще бъде Мариана Славкова, началник отдел "Концесии", Дирекция "Стратегическо развитие, координация и концесии" в Министерския съвет, която ще разкаже за развитието на института на концесиите през годините.

Форумът ще продължи с първия панел, посветен на темата "Концесии и водни проекти". В него ще вземат участие министърът на околната среда и водите в периода 2009 - 2013 г. Нона Караджова, изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България Жана Величкова, Любомир Филипов, директор "Стратегически партньорства и проекти" във "Веолия Сълюшънс България" ЕАД.

Вторият панел ще се съсредоточи върху концесиите на подземни богатства. В него ще бъде разгледана темата за закриване и рекултивация на рудник "Ада Тепе", а гост-лектор се очаква да бъде Иван Иванов, мениджър "Разрешителни и правни дейности", "ДПМ Крумовград" ЕАД

Последният трети панел ще насочи вниманието към правните и финансови аспекти на концесиите. Лектори в него ще бъдат д-р адв. Марина Белчева и д-р икон. Розалина Козлева.

