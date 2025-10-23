Публично-частното партньорство е бъдещето на концесиите, смята бившият министър на околната среда и водите Нона Караджова

Нона Караджова, министър на околната среда и водите в периода 2009 - 2013 г., заяви, че е поддръжник на публично-частното партньорство и смята, че то е бъдещето на концесиите. Тя взе участие в дискусионен форум на тема "Концесиите - възможности и предизвикателства", който е организиран от Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". БТА е медиен партньор.

По думите на Караджова концесиите са инструмент за растеж на националната и местните икономики, както и за създаване на работни места. При нас цели отрасли могат да се придвижат много напред, много услуги за обществото могат да се задвижат, ако се използва този инструмент, каза тя.

Според нея процедурата на състезателен диалог с потенциалните концесионери би бил най-бързият метод за доставяне на висококачествени услуги, защото обществените поръчки имат много недостатъци.

Караджова посочи важността на това, че публичният сектор запазва контрола върху достъпа и предназначението на съответните обекти, има пълен контрол върху качеството на предоставяните услуги, спазването на изискванията и на всички условия на концесията, а частният партньор поема риска, отговорността за управлението. По този начин се освобождава и публичен ресурс за други приоритети.

По отношение на ВиК сектора Караджова цитира данни, според които нещата драматично се влошават, тъй като темповете, с които се инвестира във водоснабдителна инфраструктура, изостават много в сравнение с темповете на амортизация, така че проблемът се задълбочава с всяка изминала година. Според Караджова, ако това не се промени, до няколко години вероятно 40 процента от населението на България ще е без вода.

Тя допълни, че нивото на енергийна ефективност у нас също е ниско. За това също са необходими средства. Около 25 процента от разходите за ВиК услуги са за електроенергия, каза Караджова.

"Думата в областта на целия обществен живот и на околната среда днес е "адаптация", заяви Нона Караджова. По думите ѝ това, което се случва, е неизбежно и ако не изпреварим събитията, ще останем без вода, ще има наводнения и ще се случат много бедствия. За да се адаптираме във водния сектор, се нуждаем от много инвестиции и много умни решения, посочи тя.

Караджова припомни също за новото законодателство за отпадъчните води, което изисква милиарди левове, за да бъдат постигнати изискванията за канализация и пречистване на отпадъчните води, както и за новата директива за питейните води, която въведе по-строги стандарти, изискващи средства. Тя каза, че оценките отпреди няколко години показват, че за най-приоритетните нужди, за намаляване с около 10 процента на течовете и намаляване до един процент на населението, което е на воден режим, са необходими около 14 млрд. лева. Според изчисления ВиК операторите могат да получат от такси за ВиК услуги максимум 1 млрд. лева, еврофондовете могат да отделят максимум 2 млрд. лева. При натиска, който има в момента върху бюджета, е неизбежно и задължително, за да се решат тези проблеми, да има публично-частно партньорство, смята Караджова. По нейно мнение трябва да се впрегне цялата сила на държавата, за да се привлекат такива инвестиции.

Важно е не да искаме концесионерът да дава пари на държавата, защото това ще бъде прехвърлено върху потребителите, а да инвестира в инфраструктура, каза още Караджова.