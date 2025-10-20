Даниел Митов пред "Таймс": Руски шпиони имат връзки с банди за незаконен трафик на мигранти

Българският министър на вътрешните работи Даниел Митов каза за в. "Таймс", че руски шпиони и крайнолеви хуманитарни организации работят с трафиканти на хора, за да наводнят Европа с нелегални мигранти.

Митов заяви пред репортер на изданието, че българското правителство разполага с доказателства, че руското външно разузнаване има директни връзки с престъпните банди, които улесняват нелегалното вкарване на нелегални мигранти в Европейския съюз.

По думите на българския министър руски шпиони помагат на трафиканти на хора да откриват слабости във външните граници на ЕС, включително по границата между България и Турция. Впоследствие руските агенти съветват мигрантите как да се възползват от системите за предоставяне на убежище в ЕС и Великобритания, за да избегнат експулсиране, казва още българският вътрешен министър.

Британската министърка на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че разкритията на Митов показват заплахите, които предизвикват враждебни държави като Русия. "Ясно е, че незаконната миграция към Европа и отвъд нея се дължи не само на организираните престъпни мрежи, които търсят печалба, но и на агенти на враждебни държави, стремящи се да дестабилизират Европа", посочи Купър.

"Това е една реална, засилваща се и много сериозна заплаха, и аз ясно заявих, че трябва да разширим и укрепим международното си сътрудничество, за да я преодолеем заедно", добави британската министърка. "Затова ще продължим да подкрепяме България и другите ни съюзници от НАТО в гарантирането на сигурността по външните граници на Европа и в борбата с всички видове заплахи, пред които сме изправени от режима на (руския президент Владимир) Путин, включително чрез предоставяне на специализирано оборудване, разузнавателна информация и обучение. Така ще помогнем на българските ни колеги да защитят границите си и да пресекат тези престъпни операции", увери Купър.

Българското правителство казва, че някои неправителствени организации сътрудничат на трафиканти "под идеологически претексти".

Митов посочи, че британски тийнейджъри са помагали на "неомарксистки групи". "Незаконната миграция е инструмент на враждебни режими за дестабилизация на Европейския съюз и Обединеното кралство", добави българският министър. "Целта им е да разклатят социалните системи. Освен това, разбира се... те създават проблеми за нашата сигурност, вкарвайки радикализирани лица," добави българският вътрешен министър.

България ще бъде сред европейските държави, които в сряда ще участват в организирана от британския премиер Киър Стармър среща на върха в Лондон, за да обсъдят по-тясно сътрудничество в борбата с нелегалната имиграция през Западните Балкани – един от основните маршрути за влизане в ЕС.

Стармър също така се надява да постигне напредък в преговорите с няколко балкански лидери по въпроса за изграждането на "центрове за връщане", в които да се приемат кандидати за убежище, чиито молби са били отхвърлени, в замяна на финансови средства и разузнавателна информация. Великобритания се е обърнала към Косово, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и няколко държави извън Европа.

През януари тази година България се присъедини към Шенгенско пространство, което обхваща 29 държави. Това означава, че дългата 259 км граница между България и Турция вече представлява и югоизточна външна граница на ЕС.

Митов посочи, че по този начин България се е превърнала в "портал към Европа". "Сега е време да построим дом и да запазим нашите вътрешни свободи. Не крепост, а дом, който се нуждае от стени. Всяка къща се нуждае от стени. Тези стени трябва да бъдат солидни и да има врати, през които всеки гост да може да влезе", каза българският министър.

Той подчерта, че България е загрижена от дейността на някои неправителствени организации. "Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции. По същество, нека съберем всички бедни хора от света и нека се установят тук, разполагайки с абсолютна свобода на движение, без граници и т. н.", обясни Митов.

"За съжаление имаме проблеми с такива неправителствени организации, които, може би несъзнателно участват в дейността на тези враждебни държави и престъпни мрежи, които незаконно прекарват хора на територията на ЕС и Великобритания", добави българският министър.

Две от организациите, срещу които има такива обвинения, са "Ноу нейм кичън" (No Name Kitchen), действаща по миграционните маршрути на Балканите, Средиземноморието и Сахел, за да "защитава свободата на движение", и "Мишън уингс" (Mission Wings) – благотворителна организация със седалище в България, която се занимава предимно със защита на деца.

В момента се водят няколко разследвания на дейността на някои лица.

Митов отбеляза, че британските тийнейджъри, които са били замесени, вероятно не са знаели, че действията им са незаконни, но предупреди другите, които обмислят да се включат като доброволци на границата между България и Турция, че ги грози затвор и големи глоби, ако бъдат заловени да помагат на мигранти да преминават незаконно границата.

"Мишън уингс" отрече обвиненията за участие в трафик на хора. "Нито нашата организация, нито нейният персонал някога са участвали в спасителни операции, свързани с мигранти или бежанци на границите на България", заяви неправителствената организация. "Винаги, когато сме получавали сигнали за мигранти в беда, незабавно сме уведомявали министерството на вътрешните работи и националния номер за спешни случаи 112 и сме сътрудничили изцяло на компетентните органи", добави "Мишън уингс".

"Да ни обвиняват в сътрудничество с престъпни мрежи за трафик е абсурдно и обидно. Ние последователно и публично се противопоставяме на нерегламентираното преминаване на границата, което представлява престъпление и създава сериозни рискове", подчерта неправителствената организация.

"Ноу нейм кичън" заяви, че е регистрирана в ЕС хуманитарна организация и категорично отхвърли "неоснователните" обвинения. Организацията заяви: "В продължение на почти десетилетие ние работим в пълно съответствие с националното и международното право. Както Европейската комисия заяви пред българските власти, хуманитарната помощ не е престъпление и никога не е била. Ние оставаме ангажирани със законни действия и защита на човешките права по границите на Европа".

Британското министерство на вътрешните работи в неделя обяви, че по силата на споразумение, известно като "един влиза, един излиза", е депортирало във Франция поредната група мигранти, 16 на брой, които са пристигнали във Великобритания с лодки. С това общият брой на депортираните във Франция по силата на споразумението достигна 42-ма души. Съгласно реципрочните условия 23-ма търсещи убежище бяха прехвърлени във Великобритания.

Същевременно в периода от 18 септември досега общо 5703 мигранти са пресекли Ламанша с 82 лодки.