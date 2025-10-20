Подробно търсене

Гърция отправи остри критики към събитие за набиране на средства, организирано от Британския музей

София Ангелова
Скулптурите от античния храм на богинята Атина, които днес се намират в Британския музей, са свалени от Партенона в началото на XIX в. от британския посланик в Османската империя лорд Елгин, поради което и често са наричани "Мраморите на Елгин", Снимка: БТА, Симона-Алекс Михалева
Атина,  
20.10.2025 22:02
 (БТА)

Гръцкият министър на културата Лина Мендони остро критикува днес като „провокативно безразличие“ първото по рода си събитие за набиране на средства на Британския музей, на което гостите вечеряха в залата, в която са изложени мраморните скулптури от Партенона, съобщи Франс прес.

На бала в събота присъстваха звезди като Мик Джагър, Наоми Кембъл, Джанет Джаксън и Кристин Скот Томас, както и кметът на Лондон Садик Хан и бившият британски премиер Риши Сунак.

„Безопасността, неприкосновеността и етиката на паметниците трябва да бъдат основна грижа на Британския музей, който за пореден път демонстрира провокативно безразличие“, посочи Лина Мендони в изявление след събитието.

Скулптурите от античния храм на богинята Атина Партенос, които днес се намират в Британския музей, са свалени от Партенона в началото на XIX в. от британския посланик в Османската империя лорд Елгин – според британската страна по силата на султански ферман, съществуването на който се оспорва от Гърция. През 1816 г. британският парламент откупува от Елгин релефите и ги предоставя на Британския музей, където се намират и до днес. Друга съществена част е в Музея на Акропола, а отделни фрагменти са в други европейски музеи. През 1983 г. Гърция започна кампания за връщането на скулптурите от Лондон в Атина.

Атина казва, че скулптурите са били свалени незаконно и иска да бъдат върнати, за да бъдат изложени заедно с останалата част от скулптурите на Партенона в специално създадения за целта музей в гръцката столица.

Директорът на Британския музей Джордж Озбърн, който е и бивш министър на финансите, води дълги разговори с гръцки представители за намиране на формула, която би позволила мраморните скулптури да бъдат изложени в Атина.

През декември Озбърн заяви, че лондонската институция обмисля „споразумение, при което в даден момент някои от скулптурите“ биха могли да бъдат изпратени в Атина в замяна на това Гърция да заеме на музея „някои от своите съкровища“.

Британски закон от 1963 г. забранява на музея да извършва реституции.

