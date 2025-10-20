Гърция отправи остри критики към събитие за набиране на средства, организирано от Британския музей

Гръцкият министър на културата Лина Мендони остро критикува днес като „провокативно безразличие“ първото по рода си събитие за набиране на средства на Британския музей, на което гостите вечеряха в залата, в която са изложени мраморните скулптури от Партенона, съобщи Франс прес.

На бала в събота присъстваха звезди като Мик Джагър, Наоми Кембъл, Джанет Джаксън и Кристин Скот Томас, както и кметът на Лондон Садик Хан и бившият британски премиер Риши Сунак.

„Безопасността, неприкосновеността и етиката на паметниците трябва да бъдат основна грижа на Британския музей, който за пореден път демонстрира провокативно безразличие“, посочи Лина Мендони в изявление след събитието.

Скулптурите от античния храм на богинята Атина Партенос, които днес се намират в Британския музей, са свалени от Партенона в началото на XIX в. от британския посланик в Османската империя лорд Елгин – според британската страна по силата на султански ферман, съществуването на който се оспорва от Гърция. През 1816 г. британският парламент откупува от Елгин релефите и ги предоставя на Британския музей, където се намират и до днес. Друга съществена част е в Музея на Акропола, а отделни фрагменти са в други европейски музеи. През 1983 г. Гърция започна кампания за връщането на скулптурите от Лондон в Атина.

Атина казва, че скулптурите са били свалени незаконно и иска да бъдат върнати, за да бъдат изложени заедно с останалата част от скулптурите на Партенона в специално създадения за целта музей в гръцката столица.

Директорът на Британския музей Джордж Озбърн, който е и бивш министър на финансите, води дълги разговори с гръцки представители за намиране на формула, която би позволила мраморните скулптури да бъдат изложени в Атина.

През декември Озбърн заяви, че лондонската институция обмисля „споразумение, при което в даден момент някои от скулптурите“ биха могли да бъдат изпратени в Атина в замяна на това Гърция да заеме на музея „някои от своите съкровища“.

Британски закон от 1963 г. забранява на музея да извършва реституции.