Христо Бонински
Фратрия победи Спартак (Плевен) във Втора лига, излезе на второ място в класирането
Снимка: официална страница на клуба
Варна,  
20.10.2025 20:26
 (БТА)

Фратрия победи трудно Спартак (Плевен) с 1:0 в последния мач от кръга на Втора лига. Благодарение на трите точки отборът излезе на второ място в класирането, като изостава само с точка зад лидера Дунав. 

Победния гол в мача вкара Илиян Капитанов в 14-ата минута с плътен удар по земя в левия ъгъл. До края на мача Фратрия имаше пълно превъзходство над гостите, но с отлични изяви за Спартак се прояви вратарят Иларион Тухай.

 

Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига:

Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)                   - 1:2
Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)                  - 1:0
от неделя:
Лудогорец II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас)       - 4:2

от събота:
Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)           - 2:2
Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич)               - 3:0
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)                 - 4:2
Марек (Дупница) - Дунав (Русе)                          - 1:1
Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански)                   - 2:1

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                11   9   2   0   23:4    29 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         11   9   1   1   23:8    28
 3. Янтра 2019 (Габрово)        11   7   4   0   15:6    25
 4. Вихрен (Сандански)          12   7   2   3   19:14   23
 5. ЦСКА II (София)             12   5   3   4   22:15   18
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 12   4   5   3   12:11   17
 7. Пирин (Благоевград)         11   5   1   5   18:16   16
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      11   4   3   4   17:18   15
 9. Лудогорец II (Разград)      12   4   1   7   15:21   13
10. Миньор (Перник)             11   3   4   4   13:13   13
11. Черноморец 1919 (Бургас)    11   2   5   4   11:14   11
12. Етър (Велико Търново)       11   2   5   4    9:13   11
13. Севлиево (Севлиево)         11   2   4   5    8:13   10
14. Спортист 2009 (Своге)       11   2   4   5    9:18   10
15. Спартак (Плевен)            12   2   3   7    9:17    9
16. Марек (Дупница)             11   1   5   5    6:13    8 
17. Беласица (Петрич)           11   0   4   7    3:18    4

/ХБ/

Към 21:58 на 20.10.2025 Новините от днес

