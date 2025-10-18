Подробно търсене

Етър надигра Беласица като домакин във футболната Втора лига

Кремена Младенова
снимка: ФК Етър Велико Търново /архив
Велико Търново,  
18.10.2025 20:00
 (БТА)

Футболистите на Етър победиха Беласица с 3:0 като домакини в двубой от 12-ия кръг на Втора лига.

За Етър успехът бе втори от началото на сезона, като тимът събра 11 точки на 11-о място във временното класиране. Беласица заема последната, 17-а позиция с 4 точки в актива си и без победа от началото на сезона.

Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига:

Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич) - 3:0
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 4:2
Марек (Дупница) - Дунав (Русе) - 1:1
Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански) - 2:1

по-късно днес:
Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)

в неделя:
Лудогорец II (Разград) - Черноморец (Бургас)

в понеделник:
Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)
Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                11   9   2   0   23:4    29 точки
 2. Фратрия (Варна)             10   8   1   1   22:8    25  
 3. Янтра 2019 (Габрово)        10   7   3   0   13:4    24  
 4. Вихрен (Сандански)          12   7   2   3   19:14   23
 5. Локомотив (Горна Оряховица) 11   4   4   3   10:9    16
 6. Пирин (Благоевград)         11   5   1   5   18:16   16
 7. ЦСКА II (София)             11   4   3   4   20:14   15
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      11   4   3   4   17:18   15
 9. Миньор (Перник)             11   3   4   4   13:13   13
10. Черноморец 1919 (Бургас)    10   2   5   3    9:10   11
11. Етър (Велико Търново)       11   2   5   4    9:13   11  
12. Севлиево (Севлиево)         10   2   4   4    7:11   10
13. Спортист 2009 (Своге)       11   2   4   5    9:18   10
14. Лудогорец II (Разград)      11   3   1   7   11:19   10 
15. Спартак (Плевен)            11   2   3   6    9:16    9
16. Марек (Дупница)             11   1   5   5    6:13    8   
17. Беласица (Петрич)           11   0   4   7    3:18    4

Към 20:23 на 18.10.2025 Новините от днес

