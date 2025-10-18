Янтра Габрово и Локомотив Горна Оряховица си отбелязаха по два гола в мач от Втора лига

Отборите на Янтра и Локомотив Горна Оряховица завършиха при равенство - 2:2 в мача помежду си от 12-ия кръг на футболната Втора лига.

Преди срещата в Габрово със спектакъл бе представено новото осветление на стадион "Христо Ботев". Община Габрово и Обединен футболен клуб Янтра 2019 организираха светлинно и музикално шоу, както и спектакъл с дронове.

Със спечечелената точка тимът на Янтра събра 25 на втора позиция във временното класиране, като продължава без загуба в шампионата.

Съставът на Локомотив е пети в подреждането със 17 точки, след като записа трето поредно равенство.

Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига:

Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица) - 2:2

Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич) - 3:0

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 4:2

Марек (Дупница) - Дунав (Русе) - 1:1

Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански) - 2:1

в неделя:

Лудогорец II (Разград) - Черноморец (Бургас)

в понеделник:

Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)

Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)

временно класиране: 1. Дунав (Русе) 11 9 2 0 23:4 29 точки 2. Янтра 2019 (Габрово) 11 7 4 0 15:6 25 3. Фратрия (Варна) 10 8 1 1 22:8 25 4. Вихрен (Сандански) 12 7 2 3 19:14 23 5. Локомотив (Горна Оряховица) 12 4 5 3 12:11 17 6. Пирин (Благоевград) 11 5 1 5 18:16 16 7. ЦСКА II (София) 11 4 3 4 20:14 15 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 11 4 3 4 17:18 15 9. Миньор (Перник) 11 3 4 4 13:13 13 10. Черноморец 1919 (Бургас) 10 2 5 3 9:10 11 11. Етър (Велико Търново) 11 2 5 4 9:13 11 12. Севлиево (Севлиево) 10 2 4 4 7:11 10 13. Спортист 2009 (Своге) 11 2 4 5 9:18 10 14. Лудогорец II (Разград) 11 3 1 7 11:19 10 15. Спартак (Плевен) 11 2 3 6 9:16 9 16. Марек (Дупница) 11 1 5 5 6:13 8 17. Беласица (Петрич) 11 0 4 7 3:18 4

.