Подробно търсене

Янтра Габрово и Локомотив Горна Оряховица си отбелязаха по два гола в мач от Втора лига

Кремена Младенова
Янтра Габрово и Локомотив Горна Оряховица си отбелязаха по два гола в мач от Втора лига
Янтра Габрово и Локомотив Горна Оряховица си отбелязаха по два гола в мач от Втора лига
снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (БТ)
Габрово,  
18.10.2025 22:18
 (БТА)

Отборите на Янтра и Локомотив Горна Оряховица завършиха при равенство - 2:2 в мача помежду си от 12-ия кръг на футболната Втора лига.

Преди срещата в Габрово със спектакъл бе представено новото осветление на стадион "Христо Ботев". Община Габрово и Обединен футболен клуб Янтра 2019 организираха светлинно и музикално шоу, както и спектакъл с дронове.

Със спечечелената точка тимът на Янтра събра 25 на втора позиция във временното класиране, като продължава без загуба в шампионата.

Съставът на Локомотив е пети в подреждането със 17 точки, след като записа трето поредно равенство.

Първенство на България по футбол, срещи от 12-ия кръг във Втора лига:

Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица) - 2:2
Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич) - 3:0
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 4:2
Марек (Дупница) - Дунав (Русе) - 1:1
Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански) - 2:1

в неделя:
Лудогорец II (Разград) - Черноморец (Бургас)

в понеделник:
Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)
Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                11   9   2   0   23:4    29 точки
 2. Янтра 2019 (Габрово)        11   7   4   0   15:6    25  
 3. Фратрия (Варна)             10   8   1   1   22:8    25  
 4. Вихрен (Сандански)          12   7   2   3   19:14   23
 5. Локомотив (Горна Оряховица) 12   4   5   3   12:11   17
 6. Пирин (Благоевград)         11   5   1   5   18:16   16
 7. ЦСКА II (София)             11   4   3   4   20:14   15
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      11   4   3   4   17:18   15
 9. Миньор (Перник)             11   3   4   4   13:13   13
10. Черноморец 1919 (Бургас)    10   2   5   3    9:10   11
11. Етър (Велико Търново)       11   2   5   4    9:13   11  
12. Севлиево (Севлиево)         10   2   4   4    7:11   10
13. Спортист 2009 (Своге)       11   2   4   5    9:18   10
14. Лудогорец II (Разград)      11   3   1   7   11:19   10 
15. Спартак (Плевен)            11   2   3   6    9:16    9
16. Марек (Дупница)             11   1   5   5    6:13    8   
17. Беласица (Петрич)           11   0   4   7    3:18    4

.

/КМ/

Свързани новини

18.10.2025 20:43

Представиха новото осветление на стадион "Христо Ботев" в Габрово със спектакъл

Новото осветление на стадион „Христо Ботев“ в Габрово беше представено със спектакъл. Община Габрово и Обединен футболен клуб Янтра 2019 (Габрово) организираха светлинно и музикално шоу, както и спектакъл с дронове

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:40 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация