Треньорът на Етър Иван Иванов: "Опитвам се да предам на момчетата идеята за по-офанзивен футбол"

Старши треньорът на втородивизионния Етър Велико Търново Иван Иванов заяви, че се опитва да предаде на футболистите си идеята за по-офанзивна игра, след победата с 3:0 над Беласица.

"Ние не се заблуждаваме, опитвам се да предам на момчетата идеята за по-офанзивен футбол и това крие доста рискове. Във фаза атака ще имаме малко пространства и технически трябва да бъдем добре. В някои мачове със сигурност ще изпитаме проблеми, като в Русе, където Дунав ни смачкаха физически. Това беше тест за футболистите да знаят какво ниво трябва да търсят. Днес нещата ни се получиха, но пак казвам – не се заблуждаваме. Искам всички да разберат, че този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати, в други срещи ще има и резултати, а в трети няма да сме добре спортно-технически. Просто сме в процес на обучение", коментира Иванов, цитиран от Пресслужбата на Етър.

"Имахме и късмет, но търсехме този късмет, знаехме, че Беласица няма да издържи физически, защото го поставихме под натиск с много спринтова работа. Винаги първите 15 минути на второто полувреме са много важни и се възползвахме този път. Момчетата тази година трябва индивидуално да израстват изключително много", каза още той след двубоя от Втора лига и добави:

"Футболът е интересна игра и психологическият фактор е от голямо значение. Това са млади момчета, които имат нужда да работят психически, физически и технически, ако искат да израснат. Защото българският футбол се върти в един омагьосан кръг и ако не променим нещата, ще изгубим много години в опити да изкараме някое качествено поколение."

Старши треньорът на Беласица Живко Желев коментира: "Много добро първо полувреме за нас. Бяхме разучили добре Етър, който играе агресивен и офанзивен футбол. Имахме четири стопроцентови ситуации. През втората част по неузнаваеми за мен причини отборът спря и получи три гола. После пак започнахме да играем и имахме присъствие на терена, но при 3:0 вече е много тежко. Сваляме гарда, след като ни вкарат гол. И от предшествениците ми разбрах, че след получен гол спираме да играем и едва ли не да се самоубием на терена. Това всичко е в главите на футболистите и трябва да си го изчистят те! Ние с каквото можем помагаме, видяхте стойностно първо полувреме срещу Етър, който е млад, пъргав и динамичен отбор."

"Опитваме всячески да се справим със ситуацията, отборът започна да живва физически. В предишните мачове беше в окаяно състояние, сега успяхме да поне издържим. Да не е оправдание, но ни липсват централни защитници, почти всички са бекове и се молим някой да не се контузи, защото на пейката нямаме нищо друго", завърши той.